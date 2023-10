Selfie pericolosi, anche la Regione in campo per arginare la moda in voga tra i giovani

Genova. L’assessora regionale alle Politiche giovanili, scuola e università Simona Ferro si farà parte attiva presso i soggetti competenti, e in particolar modo presso l’Ufficio scolastico regionale, affinché le scuole facciano la loro parte nelle attività di prevenzione e conoscenza dei rischi e dei pericoli del cosiddetto selfie temerario (daredevil selfie). È la risposta arrivata oggi in consiglio regionale dopo un’interrogazione alla giunta della consigliera Veronica Russo di Fratelli d’Italia.

L’assessora inoltre ha annunciato di aver vinto un nuovo bando del ministero delle Imprese e del Made in Italy che darà occasione di continuare un’iniziativa intrapresa nel 2021 grazie all’impiego dell’Ordine degli psicologi proprio per attenzionare sul disagio adolescenziale.

“Ringrazio l’assessore Ferro per la soddisfacente risposta perché ormai gli episodi di cronaca sono sempre più frequenti: qualche giorno fa nel pisano un ragazzo è morto schiacciato da un muro mentre prendeva a picconate un rudere, nelle scorse settimane tre ragazzi, fortunatamente senza conseguenze, si sono arrampicati su una gru a Rivarolo e quest’estate a Roma un bimbo di cinque anni ha perso la vita in un incidente assurdo provocato da quattro giovani youtuber impegnati in una ingiustificabile, oltre che folle e pericolosa, challenge da pubblicare sui loro canali social. Questa pericolosa tendenza, diffusa tra gli adolescenti e i giovani di postare sui social network foto o video che li ritraggono in situazioni estreme che spesso mettono a rischio la loro vita è ormai sempre più diffusa: rooftopping, car/train surfing, choking game, balconing o ghost riding sono alcuni dei fenomeni più in voga”.

Erano stati diversi i casi di cronaca anche a Genova negli scorsi mesi. L’ultimo in ordine di tempo a ottobre: alcuni ragazzi sono saliti sulla gru del cantiere, hanno raggiunto la parte più estrema e uno di loro si è calato sul gancio mentre i compagni lo guardavano e filmavano il tutto. Questo è quello che è successo questa mattina a Rivarolo, dove mezzo quartiere è rimasto con il fiato sospeso. L’episodio ha avuto luogo nei pressi del cantiere attivo nell’area ex Miralanza, dove da tempo è installata una gru necessaria alle lavorazioni di demolizione e ricostruzione. I ragazzi, tre come confermato dai vigili del fuoco, si sono introdotti nel cantiere e in pochi minuti hanno scalato il macchinario edile. Uno di loro, poi, aveva deciso di calarsi sul cavo, rimanendo a penzoloni per diversi minuti, prima di riguadagnare faticosamente il braccio della gru. Dopo l’impresa, i tre sono scesi autonomamente a terra, dove li stavano ad aspettare le forze dell’ordine, allertate dai residenti preoccupati.