“Sei ore per 300 chilometri, una vergogna”: lo stilista Alviero Martini si lamenta delle autostrade liguri

Liguria. “Da Milano a Sanremo ci abbiamo messo 6 ore per fare 300 chilometri”. Anche Alviero Martini, stilista del famoso brand Prima Classe, si lamenta delle condizioni delle autostrade liguri.

Nel weekend infatti è dovuto andare nella città dei Fiori per partecipare al festival di moda “The look of the year” e il viaggio è stato più lungo delle aspettative a causa del traffico dovuto ai numerosi cantieri presenti sulla tratta.

Nel video, pubblicato sui social, lo stilista è seduto a terra, esausto dopo le sei ore di macchina, che in situazioni normali sarebbero state circa la metà. Ma oltre a segnalare la durata del viaggio a causa dei lavori in corso, Alviero Martini sottolinea anche come, nonostante i cantieri, non ci siano sconti sul pedaggio: “La cosa importante – dice – è che abbiamo pagato la tariffa intera per le corsie dimezzate, gli incidenti, i tamponamenti, le code e i lavori. Insomma è una vergogna”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alviero Martini ALV (@alvieromartini_alv)

Lo stilista di Prima Classe non è il primo a lamentarsi della situazione delle autostrade liguri, negli anni sono infatti diversi i vip rimasti bloccati nel traffico che sui social hanno denunciato quanto accaduto: lo ha fatto l’imprenditore Flavio Briatore, l’ex ct della Nazionale Roberto Mancini, lo chef Alessandro Borghese e il noto architetto Paola Marella.