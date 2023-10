Scuola di italiano per migranti, domenica di festa a Sant’Egidio: “Abbattiamo le barriere”

Genova. “Il nostro impegno comune dev’essere rivolto a valorizzare al meglio tutte le attitudini, le capacità che ciascuno di voi può esprimere. Per raggiungere questo traguardo, dovremo abbattere insieme tante barriere e al contempo costruire ponti in modo che possiate costruirvi il presente e il futuro, dagli studi per i più giovani ad un lavoro e una famiglia per gli adulti, in questo territorio e in questa comunità, a cui tutti sentiamo di appartenere”.

Così l’assessore alle Politiche sociali della Regione Liguria Giacomo Giampedrone, intervenuto oggi ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova alla festa di inizio anno delle Scuole di Lingua e Cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio, con la consegna dei certificati relativi al livello di studi raggiunto nell’anno scolastico 2022/23. In tutte le scuole presenti a Genova la frequenza è di circa mille studenti.

“Partecipare a questa iniziativa è stato davvero emozionante. La prima parola che ho voluto dedicare a Sant’Egidio, a chi anima e porta avanti questa scuola e a chi ha scelto di intraprendere questo percorso accettando la sfida di imparare una nuova lingua per meglio integrarsi in questa nostra comunità è stata una parola di ringraziamento per questo straordinario lavoro. Ne siamo veramente orgogliosi”, ha aggiunto Giampedrone.

Il riconoscimento è stato consegnato a donne e uomini provenienti da 26 Paesi che hanno studiato gratuitamente l’anno scorso con decine di insegnanti volontari della comunità Sant’Egidio. La scuola della Comunità di Sant’Egidio è attiva a Genova dal 1986 e in questi anni ha seguito 16mila persone, rappresentando per molti immigrati un luogo di accoglienza e amicizia, oltre che di apprendimento.

La scuola ha sei sedi nel capoluogo ligure (nel centro storico, a Sampierdarena, Sestri Ponente, Pra’, Bolzaneto e Molassana) e quest’anno ha insegnato l’italiano a differenti livelli a circa 900 persone – giovani e adulti – provenienti da 26 paesi (dal Bangladesh al Marocco, dall’Ucraina all’Iran, dal Senegal al Venezuela, all’Albania).