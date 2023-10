Scuola, “Ciak si gira, la raccolta differenziata va in scena” in tanti Comuni del Genovesato

Genova. Lasciamoci alle spalle l’estate, i fuochi a Cogoleto di Tedua e i nodi alla gola di Lazza e ripartiamo con un nuovo anno scolastico.

Per Amiu Genova scuola vuol dire educazione ambientale e visto il successo, anche quest’anno l’azienda che si occupa di ciclo dei rifiuti ha organizzato per gli studenti delle scuole elementari lo spettacolo dal titolo “Ciak si gira, la differenziata va in scena”.

La novità dell’anno scolastico 23/24 è che Amiu andrà in trasferta e porterà lo spettacolo teatrale musicale come in un vero e proprio tour nei comuni del Genovesato dove Amiu svolge i suoi servizi ambientali promuovendo azioni concrete per un futuro sostenibile.

“Un’esperienza teatrale indimenticabile che educa, intrattiene e diffonde il messaggio dell’importanza della tutela ambientale e che mira ad ispirare, istruire e coinvolgere gli studenti in modo innovativo e divertente“, spiegano da Amiu.

Grazie alla direzione artistica di Franco Nativo, con Musa Riusa e i musicisti di RitmiCiclando, si trasmette il messaggio che “ciascun individuo ha un ruolo cruciale nella protezione dell’ambiente e che la raccolta differenziata è un passo fondamentale nella riduzione degli sprechi e la dispersione di risorse”.

“Siamo convinti che spettacoli sui diversi temi ambientali come questo possano svolgere un ruolo significativo nell’istruzione, nell’educazione civica e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni. Perché tutti i bimbi delle scuole siano i nostri migliori ambasciatori, portando le conoscenze acquisite nella loro vita quotidiana e coinvolgendo in prima persona genitori, nonni e insegnanti“, sottolineano da Amiu.

Questi gli appuntamenti:

ARENZANO – Giovedì 26 ottobre, ore 10/11.30, nella sala Opere Parrocchiali di via Sauli Pallavicino 33

ROSSIGLIONE – Giovedì 7 dicembre, ore 10/11.30, presso cinema comunale via Roma

VAL TREBBIA – Torriglia, data da definire nel mese di marzo 2024

VALLE SCRIVIA – Ronco Scrivia e Busalla (due date, ad aprile e maggio)

ALTA VALPOLCEVERA – le scuole di questi Comuni partecipano agli spettacoli “genovesi” al teatro Govi (programmati per 15 novembre 2023, 17 gennaio, 21 febbraio e 17 aprile 2024).

Chi volesse iscrivere una classe o avere più informazioni può scrivere a: scuola@ amiu.genova.it