Scontro tra moto e auto in via Fereggiano: centauro 35enne finisce all’ospedale

Genova. Incidente questa mattina in via Fereggiano tra Quezzi e Marassi, dove poco prima delle 7 due mezzi si sono scontrati provocando il ferimento di un uomo di circa 35 anni, medicato sul posto e poi portato d’urgenza all’ospedale.

Si è trattato di una collisione tra una moto ed un’auto, la cui dinamica al momento non ancora stata accertata. Secondo le prime ricostruzioni il centauro avrebbe fatto una rovinosa caduta a terra dopo l’impatto con l’auto, rimanendo ferito. Inizialmente l’intervento del 118 è partito in codice rosso, per poi essere, per fortuna, declassato all’arrivo al San Martino di Genova.

Pesanti le conseguenze per il traffico della zona, con lunghe code e rallentamenti per le tante vetture in movimento per raggiungere lavoro e scuole. In particolare sono segnalati congestionamenti scendendo da Quezzi verso il centro cittaidino.