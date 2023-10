Basket, sconfitta ma partita gagliarda per Valpetronio contro Tigullio

Casarza Ligure. Partita gagliarda da parte di Valpetronio Basket contro la capolista della Conference Levante di Divisione Regionale 1, ovvero Tigullio Basket. Alla Scolastica di Casarza Ligure la Valle rimane in partita fino all’ultimo quarto, dimostrando ottimi segnali di miglioramento.

La sfida è equilibrata nella prima frazione. I ragazzi di Coach Callea, presente sugli spalti causa squalifica contro Villaggio, rispondono colpo su colpo contro i sammargheritesi, che chiudono sul +4. Ancora equilibrio nella seconda frazione, con i Tigullini che vanno a risposo sul +6. Al rientro in campo gli ospiti paiono più determinati ma Valpetronio, dopo alcuni minuti, reagisce e ritorna sul -13. Parità nel parziale dell’ultima frazione, con la Valle che non riesce ad arrivare a contatto, pur mettendo in campo un’ottima prestazione.

Questo il commento di Fabio Callea, coach della Valle: “Complimenti ai ragazzi perché hanno giocato veramente una buonissima partita. Abbiamo giocato contro una squadra chiaramente, secondo me, di categoria superiore, con individualità importanti e giocatori di esperienza. Noi per tutta la partita ce la siamo giocata alla pari. Abbiamo avuto un lieve calo a inizio terzo quarto ma mi è piaciuta molto la reazione della squadra, che comunque non ha mai mollato. In attacco si inizia a vedere un po’ più di gioco, lo testimonia la distribuzione dei punti. Abbiamo da mettere a posto qualcosa in difesa. Commettiamo piccoli errori soprattutto sul finire dell’azione e negli ultimi secondi. Tutto sommato una buona partita contro la prima in classifica. Dobbiamo solo continuare ad allenarci come abbiamo fatto questa settimana. Dobbiamo cercare di alzare il ritmo e aumentare un po’ l’intensità in difesa e cercare di prendere qualche punto in meno. Penso che se faremo questo ogni domenica ce la giocheremo con tutti”.

TABELLINO

VALPETRONIO BASKET vs TIGULLIO BASKET 60-73 (16-20; 18-20; 13-19; 13-13)

VALPETRONIO BASKET: Marjanovic 8, Bottaro 11, Calzolari 11, Beltrami 10, Tasso N. 6, Davini G. 7, Diakite 3, Gamaleri 4, Gachon, Tasso J., Serio ne.

TIGULLIO BASKET: Guerra 17, Vexina F. 15, Marchetti 13, Camperi F. 10, Mangione 7, Mariani 6, Vexina A. 4, Marino, Pincione, Camperi D., Baldi. Coach: Caversazio.