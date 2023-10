Sciopero nazionale degli ispettori del lavoro: lunedì il presidio in via Pastore

Genova. Lunedì 30 ottobre 2023 si terrà lo sciopero nazionale degli ispettori del lavoro proclamato da Fp Cgil Cisl Fp Uil Pa Flp Confintesa, Unsa e Usb.

La protesta è organizzata per rivendicare la corresponsione di arretrati e adeguamenti contrattuali e per chiedere nuove assunzioni che coprano le carenze di personale.

A Genova si terrà un presidio di protesta lunedì 30 dalle ore 9 alle ore 11 presso l’Istituto nazionale del Lavoro in via Pastore 2.

“L’Ispettorato del Lavoro necessita di investimenti significativi ai fini di contrastare la carenza di organico, gli arretrati negati e per rafforzare la propria attività a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro – scrive la Fp Cgil -. Anche in Liguria sindacati, lavoratrici e lavoratori scenderanno in piazza per mettere l’accento sulla difficile situazione che il settore sta affrontando. Dopo due scioperi a livello nazionale, i lavoratori dell’Ispettorato del Lavoro non hanno ancora ricevuto delle risposte concrete, il personale è carente e non dispone degli strumenti necessari per svolgere i propri compiti, prevenzione e tutela devono essere elementi imprescindibili. Con lo sciopero del 30 ottobre le sigle sindacali vogliono ribadire che l’attività dell’Ispettorato e la lotta al lavoro nero e allo sfruttamento nei luoghi di lavoro si può concretizzare solamente con nuovi investimenti, valorizzando il personale e favorendo nuove assunzioni”.