Sciopero degli autobus: trasporto pubblico a rischio per 24 ore. Modalità e fasce protette

Genova. Giornata complicata oggi per quanto riguarda il trasporto pubblico genovese e non solo: il sindacato Ugl Autoferro ha proclamato infatti uno sciopero di 24 ore. A rischio quindi bus, metropolitana e corriere, con probabili conseguenze anche sul traffico.

Per il trasporto urbano a Genova, il personale viaggiante si astiene dal lavoro per l’intera giornata, il servizio è garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17.30 alle 20.30. Il restante personale incrocia le braccia per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Per il trasporto provinciale, anche in questo caso il personale viaggiante si astiene dal lavoro per l’intera giornata, con il servizio garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17 alle 20. Il personale delle biglietterie, invece, sciopera, dalle ore 9 alle 16.30. Infine, per quanto riguarda la Ferrovia Genova Casella, il personale viaggiante e graduato incrocia le braccia per l’intera giornata. Il servizio è garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle 9.30 e dalle ore 17.30 alle 20.30. Il personale della biglietteria si astiene dal lavoroper l’intero turno.

Garantiti sia a livello urbano che provinciale i servizi legati al trasporto disabili e i servizi a noleggio con prenotazione effettuata prima della proclamazione dello sciopero. Amt ha comunicato che “Non si dispone di elementi di valutazione sui possibili disservizi poiché non ci sono precedenti scioperi di 24 ore proclamati dall’Organizzazione Sindacale UGL Autoferro. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito di Amt Genova”

Sciopero anche per i tassisti genovesi che aderisco all’agitazione nazionale proclamata da Usb Taxi. Lo stop avrà una durata di 24 ore e interesserà tutte le città di Italia. La categoria incrocerà le braccia per una giornata intera contro le norme sulle licenze contenute nel dl Asset, varato dal governo, considerate del tutto insufficienti.