Sciopero a scuola, docenti e bidelli incrociano le braccia: lezioni saltate e disagi per le famiglie

Genova. Sciopero di 24 ore per il comparto scolastico, dove il sindacato SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) ha indetto l’agitazione di tutto il personale docente, Dirigente e ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per l’intera giornata.

Anche nelle scuole di Genova e della Liguria si registrano quindi disagi e disservizi, con scuole chiuse e lezioni sospese. Una situazione difficile per le famiglie, che si trovano ancora una volta, a pochi giorni dall’inizio delle lezioni ‘regolari’ a dover improvvissamente ricalibrare l’organizzazione famigliare..

Il sindacato nel suo documento chiarisce i motivi per cui ha deciso di proclamare lo stato di sciopero: “Abolizione del concorso per dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio dei docenti; Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediata creazione ope legis del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall’infanzia al secondo grado; Assunzione su tutti i posti acanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola del personale ATA; Concorso riservato DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio nel medesimo ruolo anche se privi di laurea magistrale; Recupero inflazione manifestatasi in questi mesi e aumenti degli stipendi almeno del 20%;

Introduzione dello studio dell’arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori;

Revisione del sistema di reclutamento dei docenti; Abolizione dei 60 CFU, ritorno alla contrattazione per i percorsi di valorizzazione professionale, contro il blocco della mobilità che deve essere libera come in tutti i Paesi della Comunità; Abolizione della scuola di Alta Formazione;

Impegno per l’ambiente e per il clima”