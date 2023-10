Scherma giovanile, poker di ori per Pompilio alla prima prova regionale

Genova. Una due giorni di scherma a San Salvatore di Cogorno, dove lo scorso weekend sono andate in scena le prime prove regionali di spada per le categorie Cadetti e Giovani.

I primi a scendere in pedana, sabato 14 ottobre, sono stati i cadetti, con Enea Bruzzone della Società Dilettantistica di Scherma Cesare Pompilio che ha conquistato l’oro, argento invece per il compagno di squadra Davide Ferro. La medaglia di bronzo è andata a Edoardo Marchi della Leonpancaldo Polisportiva del Finale ASD e a Edoardo Lillini della Chiavari scherma.

Festa Pompilio anche nella prova femminile con il primo posto di Arianna Sansone e il terzo di Martina Baldini. Secondo posto per Chiara Bavestrello della Chiavari Scherma e terzo per Maddalena Ottolia della Leonpancaldo Polisportiva del Finale.

Grande soddisfazione per Pompilio anche il giorno seguente, dedicato alla categoria Giovani, anche in questo caso la società genovese ha fatto doppietta grazie all’oro di Giorgia Armaleo (che in finale ha superato Carlotta Conte della Chiavari scherma) e quello di Luigi Gibelli.

Ma non solo nel medagliere della Pompilio si aggiunge anche il bronzo di Gaia Moretti. Terzo posto anche per Chiara Bavestrello della Chiavari Scherma

Per quanto riguarda le prove maschili, sul podio tre atleti del Centro Sportivo Genovascherma: argento per Francesco Gelsomino, bronzo per Valerio Pistacchi e Alex Patrone.