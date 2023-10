Scherma, Claudio Pirani della Cesare Pompilio terzo ai Mondiali Master

Genova. Si sono svolti la scorsa settimana a Daytona Beach, negli Stati Uniti, i Campionati Mondiali Master che hanno visto la partecipazione di 642 atleti delle categorie Over 50 in rappresentanza di 48 nazioni.

Claudio Pirani (Cesare Pompilio) ha conquistato una prestigiosissima medaglia di bronzo nella categoria A (Over 50) di spada. Dopo le cinque vittorie ottenute nel girone preliminare che gli hanno garantito l’ingresso col numero 2 nel tabellone di eliminazione diretta, Claudio ha superato nell’ordine il guatemalteco Hernandez Rousselin per 10-2, il giapponese Kubota per 10-8, il canadese Habib per 10-6 e il tedesco Pönisch per 10-8 prima di cedere in semifinale al vincitore della gara, lo statunitense Normile, col punteggio di 8-10.

L’altro atleta ligure in gara, Joy Marino (Cesare Pompilio), si è classificato ottavo nella categoria C (Over 70), sempre di spada.

Entrambi sono poi saliti in pedana nella prova a squadre, dove la rappresentativa azzurra si è classificata al quinto posto.