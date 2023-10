Scarafaggi, sporcizia e locali fatiscenti: chiuso dalla Asl un bar di piazza delle Erbe

Genova. Invasione di scarafaggi in tutti i locali, mosche, sporcizia e in generale scarse condizioni di igiene e manutenzione. Sono i motivi che hanno portato i tecnici della Asl 3 a disporre la sospensione dell’attività per un bar di piazza delle Erbe, nel cuore della movida del centro storico genovese, con insegna Cafè Latino.

Altre due attività nelle vicinanze, note come Compagnia del 28 Erbe e riconducibili entrambe alla medesima società del bar chiuso, la God Srl, sono state sanzionate per violazione delle normative igienico-sanitarie per un totale complessivo di 9mila euro.

Il controllo è scattato giovedì scorso. Il personale della struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione ha rilevato anzitutto una “grave infestazione di fuochisti e scarafaggi in tutti i locali”, animali presenti anche sulle attrezzature, all’interno del bar e della cucina. Le condizioni igieniche e manutentive sono risultate “insufficienti e in tali punti anche gravi, per carenza nelle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria”.

E ancora: pavimento rotto in più punti e difficile da pulire, impianto elettrico non correttamente protetto, cucina angusta senza nemmeno lo spazio per aprire il frigo, niente acqua calda e altre difformità. Inevitabile dunque la chiusura immediata, almeno finché i gestori non si metteranno in regola.

L’ispezione però è andata oltre. Anche al 28 Erbe, adiacente e gestito dallo stesso titolare, le condizioni igienico-manutentive sono state valutate “insufficienti” ma non è stata rilevata la presenza di animali infestanti. Più problematico lo scenario nel ristorante-pizzeria collegato: sporcizia nella cappa, vaschette di plastica riutilizzate senza essere lavate, frigoriferi sporchi con alimenti esposti al rischio di contaminazione. I tecnici della prevenzione hanno rilevato anche possibili carenze in materia di sicurezza sul lavoro e hanno inviato una segnalazione specifica alla struttura Psal della Asl. Anche in questo caso niente chiusura ma solo sanzioni pecuniarie.