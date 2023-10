Tenta di strangolare la moglie dopo una lite: 42enne arrestato, lei è gravissima

Savona. Deve rispondere del reato di tentato omicidio l’uomo che la notte scorsa ha tentato di strangolare la moglie a Savona.

I carabinieri della stazione di Savona sono arrivati in un’abitazione del centro intorno a mezzanotte, dopo la segnalazione da parte del personale del 118, intervenuto per rianimare una donna di 31 anni evidentemente vittima di un tentativo di strangolamento e in condizioni critiche. In casa, i militari oltre alla donna e ai soccorritori hanno trovato il marito della vittima, un 42enne di origini albanesi, da anni residente a Savona, che ha confessato di avere tentato di strangolare la moglie, e di essersi fermato quando si è accorto che non respirava più. È stato proprio lui a chiamare i soccorsi.

Gli sforzi del personale sanitario alla fine sono riusciti, dopo quasi un’ora, a rianimare la donna, che ha ripreso a respirare ed è stata immediatamente trasferita all’ospedale San Paolo, dove è stata ricoverata in condizioni gravissime: la prognosi è riservata. I carabinieri intanto stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti coordinati dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Savona, Giovanni Battista Ferro, che ha assunto immediatamente la direzione delle indagini, e di personale specializzato della compagnia carabinieri di Savona.

Stando alle ricostruzioni, la coppia venerdì sera avrebbe avuto un litigio. La donna si è chiusa in camera, e il marito, sentendola parlare al telefono con qualcuno, in preda alla gelosia, l’ha aggredita stringendole le mani intorno al collo. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. È accusato, come detto, di tentato omicidio.