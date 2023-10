Sarà un genovese il portabandiera dell’Italia alla Maratona di New York

Liguria.La Maratona di New York del prossimo 5 novembre avrà tra i protagonisti il runner genovese d’adozione Maurizio Romeo che sarà portabandiera per l’Italia.

“Sono davvero molto emozionato. E’ un grande orgoglio rappresentare la nostra nazione sventolandone la bandiera in una manifestazione così importante”. Con un post sulla sua pagina Facebook, Romeo, nato a Pietra Ligure e residente oggi a Genova, annuncia che rappresenterà l’Italia alla Parade of Nations della Maratona di New York.

Nel 2018 era stato selezionato tra i delegati: “Fu un’esperienza da brividi“. E ricorda un aneddoto: “Conservo ancora un gadget: una ragazza olandese mi aveva chiesto la bandierina dell’Italia che avevo in mano e in cambio mi aveva dato un portachiavi con degli zoccoli”. Quest’anno la richiesta come portabandiera e ieri la sorpresa di essere stato scelto. “Nella domanda avevo scritto che cinque anni fa avevo fatto il delegato e poi ho ripercorso la mia storia, come ho iniziato a correre”.

Il passaggio dal traguardo, i fuochi d’artificio, migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo, l’inno nazionale: “La cerimonia di apertura della Maratona di New York è degna di quelle che si vedono alle Olimpiadi dove ogni nazione partecipante è rappresentata con la sua bandiera e ognuno rappresenta con orgoglio la propria provenienza. Sono così emozionato che ieri sera ho faticato a dormire”.

Nel 2018 aveva già partecipato alla corsa annuale di 42.195 metri, che si sviluppa per i cinque distretti di Staten Island, Brooklyn, Bronx, Queens e Manhattan e, dopo 5 anni, torna: “Ringrazio di cuore la TCS New York City Marathon per avermi selezionato e per avermi regalato, in questo 2023, anche questa meravigliosa opportunità. Porterò con me tutti voi e oltre all’Italia, sarò orgoglioso di rappresentare la mia terra, la città in cui vivo e le mie origini, la Liguria, Genova e la mia amata Pietra Ligure“.

Romeo ha fatto la prima maratona nel 2016 (Roma), 10 anni dopo essere guarito da un tumore. Tutto è iniziato proprio dopo aver vinto la propria battaglia contro il linfoma anche con l’obiettivo di correre per raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro con l’aiuto dell’Associazione Giacomo Sintini.

Dopo la mezza maratona di Parma e, oggi, quella di Sestri Levante, corsa in preparazione dei 42,195 km con l’obiettivo di stare sulle gambe, la preparazione proseguirà per arrivare nella forma migliore per il grande appuntamento: “Sarà la mia nona maratona, gareggiare è un’emozione indescrivibile e portare la bandiera è per me un grande orgoglio. Mai mai mai smettere di sognare“, conclude così con un messaggio di speranza.