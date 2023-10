Genova. La polizia locale ha chiuso via Valtrebba, a Sant’Eusebio, all’altezza del civico 94, a causa di un muro pericolante in cemento armato che incombe sulla strada.

Dopo un sopralluogo protezione civile, polizia locale e vigili del fuoco in seguito a una segnalazione, la strada è stata chiusa in via precauzionale per accertamenti sul muraglione che già da tempo dava segni di movimento, e che pare in questi ultimi tempi abbia ‘accelerato’. Una chiusura cautelativa soprattutto in vista delle piogge in arrivo nei prossimi giorni.

La via, interrotta per circa 50 metri, è tra l’altro già interessata da un’altra frana che circa due anni fa vide il crollo sulla strada di un muro simile: da quel momento la circolazione è stata regolata a traffico alternato con semaforo. La conseguenza è che il percorso dei bus 482 (S.Eusebio – via Mogadiscio – P.le Bligny – Staz. Brignole) e 480 (S.Eusebio – via Val Trebbia – p.le Bligny – Staz.Brignole) è inevitabilmente modificato, con i rispettivi tragitti che si interrompono prima delle transenne.