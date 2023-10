Santa Margherita Ligure, approvato lo schema di progetto del Puc: “Stop al consumo di suolo”

Santa Margherita Liguria. La giunta comunale ha approvato lo schema di progetto del Piano urbanistico comunale (Puc) e relativo rapporto preliminare. Il documento, redatto dalla struttura comunale appositamente costituita nel dicembre 2021, sarà ora sottoposto agli uffici di Regione Liguria per l’ottenimento della Vas.

Come noto il Comune aveva adottato nel 2012 il progetto preliminare di Puc ed attivato le varie fasi della procedura approvativa; nel frattempo però è stata modificata la normativa di riferimento che ha necessitato adeguamenti sia ai contenuti sia alle procedure.

La documentazione approvata dalla giunta è quella necessaria per la fase di consultazione della Vas (valutazione ambientale strategica) che prevede la redazione di uno schema di piano ed il relativo rapporto preliminare.

Nella fase di redazione del progetto di Puc saranno invece effettuati più incontri con la cittadinanza, al fine di condividere gli obiettivi prefissati, le linee di sviluppo e le conseguenti scelte pianificatorie finali.

Tale schema di Puc ha tenuto conto di tutto il lavoro già svolto in precedenza, delle osservazioni in allora presentate e dei contributi già forniti dagli enti sovraordinati tenendo conto altresì delle mutate esigenze del territorio e degli interventi nel frattempo realizzati.

Tra gli obiettivi strategici: non ammettere il consumo del suolo ma limitarsi al solo recupero dell’esistente, con azioni comunque volte al presidio; incrementare la dotazione degli spazi pubblici, da destinare alla sosta e alle aree di manovra; favorire la percorribilità pedonale e incrementare le dotazioni di verde, recuperando per quanto possibile alla fruizione le aree di maggior pregio e perseguendo la metodologia del parcheggio in struttura sostitutivo, prima che aggiuntivo, di quello su strada, tutelare il paesaggio del nostro territorio.

Dichiarano il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e la consigliera Linda Peruggi con incarico speciale al Puc: “Lo schema di Puc è un documento da adottarsi a cura della giunta comunale che costituisce – finalmente – l’avvio dell’iter del nostro Puc. La sua adozione è funzionale alla definizione dei contenuti del rapporto ambientale che verrà considerato nell’ambito della Valutazione ambientale strategica (Vas): pertanto è un documento semplificato che contiene indicazioni territoriali che successivamente, sulla base del confronto preliminare con gli enti competenti, saranno approfondite e quindi costituiranno la disciplina contenuta negli elaborati del Puc da adottare in consiglio comunale. Questa è quindi l’attivazione della prima fase di confronto, che potrà, successivamente, ai fini della redazione del rapporto ambientale, anche prevedere momenti di condivisione con i soggetti portatori di interessi diffusi. A tal fine è intenzione convocare già nei prossimi giorni i tecnici che lavorano sul territorio per illustrare e visionare insieme questo documento preliminare”.

Aggiunge il sindaco: “Ringrazio Linda Peruggi per l’impegno con cui ha affrontato in questi anni il tema del Puc raggiungendo un obiettivo importante per Santa Margherita Ligure ma molto articolato e complesso, e, con Lei, ringrazio anche la struttura comunale appositamente costituita nel dicembre 2021 (in particolare Rosaura Sancineto e Francesca Olivari, nonché il supporto esterno dell’architetto esterno Stefania Vernazza) per il grande lavoro svolto”.