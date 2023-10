Sanità, la Fials: “Alla Asl 3 zero euro per l’integrativo ai lavoratori, colpa dell’arroganza dei dirigenti”

Genova. “Senza risorse adeguate è impossibile concludere un decente contratto integrativo aziendale. Regione Liguria ha erogato soldi a tutte le aziende e Asl della Liguria ma le ha negate a Asl 3“. Lo denuncia il sindacato Fials che ha annunciato per oggi pomeriggio un presidio con volantinaggio in piazza De Ferrari, dalle 14.00 alle 18.00, sotto la sede dell’ente.

Secondo i dati diffusi dal sindacato, la Regione ha distribuito le risorse del decreto Calabria destinate ai fondi contrattuali aziendali dei lavoratori della sanità, lasciando però a secco sia la Asl genovese sia l’ospedale Gaslini. Con questi soldi pagano le indennità, lo straordinario, il notturno, il festivo, le presenze, la domiciliare, il Serd, la pronta disponibilità, ma anche le fasce retributive, le incentivazioni annuali e gli incarichi. Fondi che vengono assegnati in base a un calcolo sul numero delle persone assunte, anche a tempo determinato, ma dal conteggio sono escluse le assunzioni con contratti CoCoCo. E infatti per l’Asl 3 risulta una diminuzione di organico (173 unità in meno nel 2021 rispetto al 2018) poiché non si tiene conto di oltre 200 assunzioni con contratti atipici.

“Significa anche che le eventuali risorse aggiuntive per le assunzioni 2022 e 2023 le vedremo, forse, nel 2028? Come tutti sanno – attacca la Fials – in Asl 3, come altrove, ci sono state centinaia di assunzioni emergenziali a tempo determinato, per fronteggiare l’emergenza Covid. Ma a differenza delle altre aziende la dirigenza ha privilegiato scientemente (per risparmiare due soldi…), i contratti CoCoCo rispetto ai tempi determinati. Le nostre polemiche di quei mesi e di quegli anni per ottenere i bandi a tempo determinato e i contratti triennali sono lì a dimostrare l‘insipienza e perfino l’arroganza di tanta parte della dirigenza di Asl 3. Eppure all’epoca i contenuti della legge 60/2019 erano noti a tutti. La Regione, la Direzione di Asl 3 e tutti i sindacati sono chiamati in causa. Le assunzioni emergenziali ci sono state anche in Asl 3 – come all’Evangelico e al Gaslini – e in misura maggiore che al Galliera oppure uguali rispetto a San Martino. Ma oggi, per l’effetto burocraticamente perverso di una discutibile legge e di chi la applica in questo modo, i lavoratori di Asl 3 restano senza un euro”.

Non solo – prosegue il sindacato – ma siccome queste risorse restano per sempre, il danno diventa irrecuperabile. Il vulnus che si crea nei confronti dei lavoratori delle aziende confinanti è pesantissimo, nell’ordine di milioni di euro di differenza. Da oltre sei mesi chiediamo, inascoltati, di colmare questa differenza artificiale garantendo ai lavoratori di Asl 3 risorse aggiuntive utilizzando – ad esempio – le poste previste dal vigente Ccnl che prevedono la possibilità di incremento dei fondi da parte delle aziende e/o della Regione. I sindacati che oggi tacciono e non muovono un dito per eliminare questa vergognosa differenza si rendono complici del Governo, della Regione e delle aziende e danneggiano apertamente i lavoratori della Asl 3. Occorre rimediare al danno”.

La Fials chiede quindi “assunzioni e stabilizzazioni precari con rinnovo dei contratti a termine in scadenza, incremento dei fondi contrattuali, soluzione della questione mensa/ticket”, oltre che di “garantire l’incremento dell’incarico di base per tutti fino al massimo consentito dal contratto ovvero 1.300 euro annuali “garantire la massima estensione a tutti gli aventi diritto dei Dep (ex fasce) ben oltre la soglia artificiale del 50% che sembra tanto di moda ma non ha nessun supporto contrattuale e discrimina due volte (nei confronti della dirigenza medica e sanitaria che ha percorsi automatici legati all’anzianità e tra i lavoratori stessi perché condanna all’esclusione forzata una parte dei lavoratori a prescindere dal lavoro e perfino dal “merito” individuale), garantire l’incremento della paga oraria del lavoro notturno tra i 5.50 e i 6 euro orari, garantire l’incremento della paga oraria della pronta disponibilità (gettone e chiamata) di almeno il 20% rispetto alla paga contrattuale nazionale, garantire l’avvio delle selezioni interne per i passaggi a categoria /area superiore come finanziati dal vigente Ccnl, integrare ad almeno 40 euro la paga oraria delle “prestazioni aggiuntive” (gettone) da risorse di bilancio e regionali”

Al presidio ci sarà anche un gazebo solidale dei lavoratori della sanità con raccolta per le attività di volontariato dei Circoli Operai, in piazza e presso la Coop Piccapietra.