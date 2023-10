San Martino, parlano i giovani medici in trincea: “Lavorare in pronto soccorso? Una scelta di vita”

Genova. Sono appena smontate dal turno del mattino. Camice bianco indosso e stetoscopio ancora al collo. “Com’è andata oggi? Come sempre”, dicono con voce stanca, smorzata da un sorriso. In linguaggio tecnico si chiamano emergentisti: medici formati ad hoc per lavorare nelle strutture di pronto soccorso, dove la vita di un paziente può dipendere da decisioni che vanno prese in pochi minuti, a volte secondi. Loro l’hanno scelta come professione, in controtendenza rispetto alla maggior parte dei colleghi della loro età, e da pochi mesi sono entrate nella squadra del San Martino di Genova. Abbiamo voluto incontrarle per capirne le motivazioni: Giorgia Maschietto, 28 anni, al terzo anno di specializzazione. Angela Ara, 33 anni, specializzanda al quarto anno. E Marta Castelli, 35enne, specialista dallo scorso gennaio.

“I nostri sono ritmi elevati e stancanti, ma anche entusiasmanti. L’attenzione va mantenuta sempre altissima: vedi il paziente, devi capire velocemente che problema ha e intervenire subito. Ma è un lavoro bello, quando torno a casa sono gratificata”. Angela Ara la casa ce l’ha a Casarza Ligure (“sono nata lì e continuo a vivere lì”, dice con orgoglio) e ogni giorno percorre più di 100 chilometri tra andata e ritorno pur di lavorare nella trincea del più grande ospedale genovese: “Se lo faccio c’è un motivo, qui c’è una struttura che ci supporta“. La dottoressa Maschietto è approdata al policlinico da Novi Ligure. Ma chi batte tutte è Marta Castelli: “La mia città è Como, sono capitata qui per la specializzazione. Ma poi ho deciso di tornare per trasferirmi qui, è stata una mia scelta al 100%. Perché al San Martino? Mi ha convinto l’ambiente“.

Percorsi di vita che appaiono inconcepibili, se si guardano i freddi numeri delle statistiche. Basti pensare che in Italia il 55% dei contratti di specializzazione offerti per la medicina di emergenza-urgenza non viene assegnato a nessuno e un ulteriore 6% risulta scoperto perché c’è chi abbandona in corsa. Il fenomeno ormai è ben noto: i giovani laureati sono molto più attratti dalle branche di tipo ambulatoriale o chirurgico, che offrono guadagni superiori e una migliore conciliazione tra lavoro e vita privata. Il risultato è che nei pronto soccorso manca il personale (si stima che la carenza sia di 4-5mila camici bianchi a livello nazionale), i tempi di attesa dei pazienti si allungano, la qualità delle cure rischia di essere compromessa. Così come la qualità di vita di quei pochi medici che resistono, nonostante tutto, sul fronte più caldo della sanità pubblica.

Ma a voi invece – chiediamo alle dottoresse – chi ve l’ha fatto fare? “È un’attitudine caratteriale, penso di essere nata per fare questo – risponde con convinzione ferrea Angela Ara -. È un modo di ragionare. Magari studiando puoi essere attratto da alcune specialità, ma poi il cuore va lì”. “Per me la medicina è l’emergenza, ho sempre trovato tutti gli altri percorsi un po’ noiosi – continua Giorgia Maschietto -. Gestire un paziente in condizioni critiche permette di mantenere un ampio spettro di conoscenze rispetto ad altre specialità che si focalizzano su una sola patologia. Dal terzo anno del corso di laurea, coi primi tirocini in reparto, ho avuto le idee chiare”. Insomma, in parte caratteristiche innate e in parte amore per la trasversalità, “che però si paga a caro prezzo – riflette Marta Castelli – perché rispetto a un diabetologo, che conosce già il problema del suo paziente, noi dobbiamo capire tutto nei primi dieci minuti. Non ti puoi permettere nessuna svista”. Nessuna di loro ha medici in famiglia che abbiano fatto da esempio. In qualche caso a instradarle sono stati i professori del liceo.

“Il fulcro è anzitutto avere una passione veramente forte – spiega Eleonora Arboscello, direttrice dell’unità di Emergenza e accettazione d’urgenza con un passato da internista -. Più si ha l’attitudine a gestire situazioni complesse e più si tende a scegliere la medicina d’urgenza. La differenza rispetto ad altre specialità come la medicina interna è il fattore tempo: è questo che ci distingue da qualunque altro reparto. In pochi minuti devo ricostruire la storia clinica del paziente, farmi un’idea complessiva e riuscire a escludere patologie potenzialmente fatali ed evolutive”. Per non parlare delle tante fragilità con cui ci si deve confrontare ogni giorno: anziani, persone sole sprovviste di caregiver, stranieri senza residenza che affollano i pronto soccorso perché non hanno diritto a un medico di famiglia. Tutte situazioni che complicano ulteriormente il lavoro, aggiungendo alle criticità mediche anche quelle comunicative e talvolta amministrative.

Lo stipendio medio? Per gli specializzandi – assunti grazie alla deroga del decreto Calabria – circa 2.500 euro al mese, per gli specialisti 2.700 euro più eventuali maggiorazioni e straordinari, per poi salire negli anni successivi. Un turno dura formalmente sei ore “ma ci si ferma sempre un po’ di più, sia per concludere l’assistenza ai pazienti già inquadrati sia per facilitare il lavoro dei colleghi montanti”. Non esistono sabati, domeniche e festività: ogni mese c’è un solo weekend libero, gli altri tre si passano in pronto soccorso. Il turno di notte capita in media una volta alla settimana. La testa dev’essere sempre accesa. “Non c’è un momento di riposo, a differenza di altri reparti in cui si può operare con più calma – continua Arboscello -. Oltre ai turni ordinari esistono reperibilità notturne obbligatorie. Lo sforzo non è quasi mai fisico, ma mentale. E in queste condizioni è più facile arrivare al burnout“.

Ed è facile immaginare quale sia l’impatto sulla vita privata. “Certo che tutto questo ci spaventa, ci spaventa tutto – ammette Castelli – e le preoccupazioni sono tante perché affrontare un turno con la stanchezza rischia di compromettere ciò che facciamo”. Lavorare in pronto soccorso “non esclude genitori che stanno male o bambini piccoli da accudire. Per fortuna nessuna di noi ha figli – nota Ara – altrimenti non sarebbe facile gestirli”. Natale, Pasqua e altre occasioni conviviali capita spesso di passarle in ospedale anziché con la famiglia. E gli amici? “Per la maggior parte fanno altri lavori. E non sempre capiscono la nostra situazione, nemmeno chi fa il medico”.

Un gravame che a maggior ragione non viene compreso dall’utenza in ambito ospedaliero: “I parenti dei pazienti, quando si confrontano con noi, parlano come se fossimo incolumi da qualunque problema di salute, come se noi non avessimo una famiglia – riflette Arboscello -. Tra gli elementi che hanno reso più aggressive le persone ci sono il Covid, il disagio sociale, l’aumento della povertà e della solitudine. Tutti questi fattori hanno acuito il modo di affrontare il medico in maniera sempre più disumanizzata”.

Insomma, viene da chiedere a queste giovani professioniste se non fosse meglio optare per una strada meno scomoda e più redditizia. Angela Ara non mostra tentennamenti: “È quello che mi dice tutti i giorni mia madre, però io sto bene così. Questa è la mia vita e sono contenta“. Giorgia Maschietto scherza: “Nei momenti di disperazione, magari quando sono subissata di scartoffie, mi dico che potevo fare la fiorista, ma ad oggi non cambierei nulla, anche se tutto questo comporta molti sacrifici”. Qualche dubbio in più lo manifesta la meno giovane delle tre, Marta Castelli: “È una questione che mi pongo costantemente: sarà per la vita? Lavorare con questi ritmi è giusto? Spesso si dice che la nostra è una missione, ma così si perde di vista la qualità, e poco importa se siamo stanchi perché ce la siamo cercata. Per ora comunque sono qua”.

A volte lo stress non è solo mentale, ma anche emotivo. “Il momento più brutto? Al secondo anno di specializzazione mi è capitato di mandare tre giovani mamme all’hospice nel giro di pochi giorni – ricorda Castelli -. Erano arrivate in pronto soccorso con una grave patologia oncologica”. Non mancano le parentesi di sconforto: “Una settimana dopo l’incarico – racconta Maschietto – una paziente è peggiorata improvvisamente. Lì ho pensato che non sarei riuscita a prendere in mano la situazione”. Ma anche i momenti in cui si allarga il cuore: “Ieri – riprende Castelli – ho fatto una cosa banale: ho somministrato un antipiretico a un paziente oncologico con febbre a 39. Lui, che fino a quel momento non capiva nemmeno chi fossi, una volta tornato in sé mi ha preso le mani, mi ha coccolato e ringraziato come fossi sua figlia”.

Eppure la promessa di una gratificazione personale e la narrazione della vocazione non bastano evidentemente a convincere i giovani medici a consacrare la loro vita all’emergenza-urgenza. “Al pronto soccorso del San Martino, tra piano terra e primo piano, ora abbiamo 7 specializzandi tra urgentisti e internisti – riferisce la direttrice Arboscello -. Il fenomeno dei contratti snobbati lo vediamo molto meno rispetto ad altre realtà, ma è chiaro che l’aggravio di lavoro induce molti a scegliere altre unità operative o pronto soccorso più piccoli. Abbiamo avuto problemi di organico, ma con questi ultimi innesti siamo arrivati a un livello sufficiente”.

Cosa servirebbe allora? “Una maggiore gratificazione economica, anche per anestesisti e rianimatori: dovrebbe esserci una gradazione in base al carico di responsabilità e di lavoro, un riconoscimento da estendere a livello nazionale. D’altra parte, dove c’è una carenza e si ricorre alle cooperative di liberi professionisti, bisognerebbe equiparare i trattamenti, altrimenti – conclude Arboscello – i medici ospedalieri finiscono nello sconforto”. Il messaggio è chiaro, spetta alla politica raccoglierlo.