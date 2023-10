Sorpresi a dipingere la scalinata di rossoblu, aggrediscono un uomo: due denunciati

Genova. Caos nella notte a San Fruttuoso davanti alla scalinata Sonnino, da anni al centro di una “battaglia” tra tifosi di Genoa e Sampdoria. Anche questa volta il parapiglia è nato per il tentativo di dipingere la scalinata che collega via Casoni a via Terralba. Solo che è culminato con un’aggressione, e il furto di una bici.

La segnalazione al 112 è arrivata intorno alle 2 di notte da via Casoni: un uomo ha riferito di avere visto un gruppetto di cinque persone intento a dipingere la scalinata. Accorgendosi della sua presenza, i cinque sono fuggiti ma l’uomo, in sella alla sua bici, li ha seguiti per un tratto. È stato a questo punto che uno si è staccato dagli altri, è tornato indietro e gli ha sferrato due pugni in faccia, inforcando la bicicletta e scappando.

Le volanti sono arrivate in zona e, in piazza Giusti, hanno subito notato un ragazzo in bici con gli abiti sporchi di vernice, fermandolo. Un altro giovane è stato bloccato a poca distanza, anche lui con tracce di vernice addosso. I poliziotti hanno anche individuato l’uomo aggredito, che ha rifiutato il trasporto in ospedale, e ai piedi della scalinata hanno trovato alcuni secchi di contenenti vernice rossa e blu.

I due fermati sono stati identificati in un 20enne e un 24enne. Entrambi sono stati denunciati per danneggiamento, il 24enne è stato denunciato anche per lesioni e tentato furto.