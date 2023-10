San Desiderio, coppia aggredita dal cane di famiglia: marito in codice rosso al San Martino

Genova. Marito e moglie ultra-settantenni sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati morsi dal cane di famiglia, un Pitbull, mentre stavano cenando nella loro abitazione di San Desiderio.

Al momento la dinamica dell’aggressione e i motivi non sono chiari. A riportare le ferite più gravi è stato il marito, ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino, mentre la moglie ha riportato ferite più superficiali ed è stata ricoverata in codice giallo, sempre al San Martino.

Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale con un veterinario della Asl, che è riuscito a recuperare il cane. L’animale è stato affidato al canile municipale di Monte Contessa, dove verrà sottoposto a una serie di valutazioni da parte di esperti per decidere se potrà essere o meno riaffidato ai coniugi.