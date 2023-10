Rissa in strada armati di coltello: denunciati quattro ventenni

Genova. Quattro ventenni sono stati denunciati dai carabinieri per avere partecipato a una rissa avvenuta lo scorso settembre a San Colombano Certenoli.

Stando a quanto ricostruito dai militari della compagnia di Chiavari, la rissa era scattata tra alcuni ragazzi del posto in strada, vicino a un’attività commerciali in località Calvari, e uno dei partecipanti – denunciato anche per porto di oggetti atti a offendere – aveva estratto e usato un coltello.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare i quattro ventenni grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, li hanno rintracciati e hanno fatto scattare la denuncia per rissa.