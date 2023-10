San Carlo di Cese, a metà ottobre al via i lavori di ripristino della strada

Genova. Partirà a metà ottobre, e dunque cinque mesi dopo l’insorgere della problematica, il cantiere per il ripristino della strada verso San Carlo di Cese, interrotta da giugno per un cedimento dell’asfalto in località Carpenara.

Ad annunciarlo è stato l’assessore comunale alle manutenzioniMauro Avvenente, che nel corso del consiglio comunale ha risposto a un’interrogazione presentata dalla consigliera comunale Elena Manara (Vince Genova) relativa ai tempi di ripristino della strada che collega Pegli alle sue alture.

“Per il ripristino della strada è stata sviluppata dalla Direzione Difesa del suolo del Comune di Genova un’apposita progettazione, ma per il via ai lavori serviva il nulla osta idraulico di Regione Liguria che è arrivato il 25 settembre. L’apertura del cantiere è previsto entro una decina di giorni”.

“Il 13 giugno di quest’anno – ha aggiunto Avvenente – non c’è stato solo il cedimento della strada verso San Carlo di Cese, ma anche della tombinatura sottostante dove passa un rivo. Dunque si è reso necessario, da parte della Direzione Difesa del suolo, lo sviluppo di una progettazione specifica e di tutta la documentazione necessaria per arrivare al ripristino della strada”. L’assessore ha quindi confermato che è già stato predisposto il contratto, e l’impresa si è impegnata a intervenire: “Nel caso in cui ci fossero ulteriori intoppi,saremo pronti a sollecitare l’impresa a dare esecuzione ai lavori”.

La strada che porta a San Carlo di Cese, come detto, era stata interrotta lo scorso 13 giugno: il cedimento dell’asfalto non consentiva il transito dei bus in sicurezza nei pressi del senso unico alternato, e il capolinea del 71 era stato quindi spostato.