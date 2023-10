San Benigno, prosegue la battaglia dei lavoratori Csm: nuovo presidio davanti alla sede

Genova. Continua la protesta dei lavoratori del terminal Csm di San Benigno, azienda quasi totalmente interferita dal cantiere del tunnel subportuale in cui lo spazio operativo è stato ridotto da 50mila mq a poco più di 10mila: dopo lo sciopero e la manifestazione davanti alla sede del 25 ottobre è stato proclamato un nuovo presidio per il 30 ottobre, con appuntamento per i portuali alle 8, sempre davanti alla sede di Csm, e dalle 12 a Palazzo San Giorgio.

Nei giorni scorsi la vertenza è deflagrata. L’azienda meno di un mese aveva fa ottenuto dall’Autorità di sistema portuale il via libera per la concessione di un magazzino nell’area ex centrale Enel al posto di quello perso con i lavori, e nell’ultimo tavolo a palazzo San Giorgio a settembre aveva confermato il mantenimento dell’occupazione in ambito portuale per tutti i 23 lavoratori. Nei giorni scorsi però i vertici di Csm hanno inviato ai sindacati e all’Autorità di sistema portuale un documento in cui si prevede che 10 dei 23 lavoratori siano assunti con procedura di distacco al Gmt di ponte Eritrea, mentre i restanti 13 resteranno in Csm con l’azienda, che mette però nuovamente in discussione la contrattazione di secondo livello e il premio di produzione.

I lavoratori di Csm hanno già incassato la solidarietà di tutti i lavoratori del porto, e il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali ha annunciato che il 30 sarà al loro fianco: “La loro è una vertenza che denuncia poco rispetto e totale noncuranza, tale lotta guarda e riguarda buona parte dei lavoratori portuali genovesi. Il porto è in evoluzione, tutto è in divenire come nel resto della città – fanno sapere – Come vengono risolte le questioni che riguardano i cambiamenti che sempre più spesso dovremo affrontare? Questo è un problema che riguarda tutti noi. Il ruolo dei Lavoratori, il valore economico di un sito, la fatica e la dignità, sempre più frequentemente vengono scalzati dall’interesse e dagli speculatori”.