Sampierdarena, trentenne preso a pugni in faccia e rapinato alla fermata del bus

Genova. Preso a pugni in faccia alla fermata dell’autobus, a Sampierdarena, e rapinato. È successo a un uomo di trent’anni martedì sera in piazza Vittorio Veneto.

A chiamare il 112 è stato il trentenne stesso, che ha chiesto aiuto ad alcuni passanti dopo l’aggressione. Stando a quanto dichiarato alla polizia, è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha sferrato due pugni al viso, gli ha preso lo smartphone e il portafoglio contenente 300 euro e poi si è allontanato a piedi.

L’ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena è arrivata in piazza Vittorio Veneto insieme con le volanti della polizia. Il trentenne è stato medicato e poi trasferito in ospedale, al Villa Scassi, per ulteriori accertamenti, mentre gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza. Indagini sono ora in corso per risalire al rapinatore.