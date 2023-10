Sampierdarena, dalla facciata appena rifatta della Fortezza si staccano pezzi di intonaco

Genova. Dalla facciata appena rifatta di Villa Grimaldi, la “Fortezza” di Sampierdarena, si staccano parti di intonaco: la denuncia arriva da Fabrizio Maranini, già presidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture 2020-22 del Municipio Centro-Ovest, che ha inviato via pec al sindaco Marco Bucci e al vice sindaco e assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi, una richiesta di recupero della garanzia, citando anche alcune problematiche relative al mercato di piazza Treponti.

“Considerato che siamo arrivati in fretta al distacco di evidenti parti dell’intonaco per un lavoro appena ultimato sulle facciate della Villa Grimaldi detta Palazzo della Fortezza e che i distacchi dalla facciata sud continuano ad allargarsi e ad aggiungersi in punti diversi – scrive Maranini – Considerato che per le copiose perdite di acqua piovana dal tetto vetrato del mercato Treponti, è stata approntata l’opera di ingegneria idraulica che costa nel posizionamento di un telo impermeabile posto sotto la perdita in modo da condurre l’acqua piovana in tubazioni posticce che fanno defluire l’acqua piovana direttamente sul pavimento del mercato, in prossimità dei banchi ma senza essere collegato direttamente ai canali di scolo, chiedo un immediato sopralluogo per prendere direttamente visione di quanto nuovamente segnalato dal sottoscritto”.

Maranini chiede anche che “venga valutata nell’immediato ogni azione a tutela del finanziamento pubblico che sia tesa al recupero della garanzia applicata sui lavori pubblici eseguiti nel cantiere del mercato di Piazza Treponti e nel cantiere per il tetto e le facciate dell’edificio della Villa Grimaldi”.