Sampierdarena, 51enne spacca i vetri delle auto in sosta: “Sono davanti al mio cancello”

Genova. Da tempo si lamentava perché l’area davanti al suo cancello veniva usata come parcheggio, così ieri è passato ai fatti: ha preso un grosso tubo metallico e ha spaccato i vetri di alcune auto in sosta.

Protagonista dell’episodio un 51enne italiano residente in via Monti, a Sampierdarena, deferito in stato di libertà per danneggiamento dalle volanti della polizia.

La chiamata alle forze dell’ordine è scaturita sabato mattina da un diverbio tra l’autore del gesto e il proprietario di una vettura di cui era stato completamente divelto il lunotto posteriore.

L’uomo è stato poi rintracciato dai poliziotti ai quali ha spontaneamente consegnato l’oggetto usato per il raid punitivo spiegando le motivazioni che lo avevano portato a reagire in quel modo.