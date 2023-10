Sampdoria Women, ai quarti di Coppa Italia sarà sfida con la Juventus

Genova. Sarà la Juventus la prossima avversaria della Sampdoria Women in Coppa Italia.

Grazie alla vittoria di mercoledì sul Pomigliano, decisa dalla rete di Oliviero, infatti le ragazze di Mango hanno conquistato il pass per i quarti di finale della competizione nazionale.

Ancora da ufficializzare la data precisa dei match contro le bianconere: le gare d’andata si disputeranno il 16 e 17 gennaio 2024, mentre il ritorno è in programma il 6 e 7 febbraio.

Per regolamento giocheranno il match di ritorno in casa le società meglio posizionate in graduatoria.