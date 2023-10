Sampdoria, ripresa dopo la batosta in vista di Ascoli. La partita sarà decisiva per il futuro di Pirlo

Genova. La sfida persa malamente con il Catanzaro fa ancora male, ma la Sampdoria è ripartita questa mattina a Bogliasco agli ordini di Andrea Pirlo.

Si prepara la delicatissima trasferta di Ascoli, in programma sabato alle 16:15 al Del Duca.

Sarà un match decisivo per salvare la panchina dell’allenatore blucerchiato, finito nell’occhio del ciclone anche per colpe non sue.

In questa prima parte di campionato Pirlo è risultato il parafulmine di una situazione che è stata tamponata, ma non certo risolta completamente.

Una volta che arriverà l’omologa (potrebbe succedere tra una decina di giorni), occorrerà capire come la Società potrà muoversi sul mercato, visto che l’indice di liquidità sarebbe fuori norma e quindi bloccherebbe le sessioni di gennaio e giugno 2024. Uno spiraglio potrebbe arrivare dalle norme organizzative interne federali della Figc, tra l’altro modificate di recente, che consentono una revoca del provvedimento in caso di intervento dell’azionista di maggioranza o degli azionisti in generale, che possono riportare in positivo l’indicatore di liquidità mettendo mano al portafoglio attraverso quattro opzioni: versamenti in conto futuro aumento di capitale; aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro; finanziamenti postergati e infruttiferi dei soci; versamenti in conto copertura perdite.

Sinora la Società si è mossa sottotraccia sia a livello di proprietà, sia di dirigenza: pochissime parole e dichiarazioni pubbliche che forse, in questa situazione così delicata, non hanno fatto bene all’ambiente.

Di sicuro Matteo Manfredi sta cercando di ampliare la compagine azionaria, ma il rischio è che di questo passo, se sarà possibile fare mercato a gennaio, potrebbe essere tardi per invertire una rotta che sta mandando la squadra alla deriva, sballottata da una tempesta inattesa.

Sotto gli occhi di Roberto Mancini e Fabio Quagliarella, sugli spalti, ieri si è consumata l’ennesima sconfitta frutto di momenti di distrazione puniti con gli interessi. La squadra non riesce a tenere un vantaggio e ieri è stato emblematico. Il problema è di testa e se, come dice l’allenatore, in settimana si lavora sulle marcature in area di rigore, sulla necessità di affinare la grinta nel vincere i duelli, qualcosa evidentemente non va anche nel modo in cui Pirlo trasmette i suoi insegnamenti.

In una situazione del genere due parole del direttore tecnico Nicola Legrottaglie forse sarebbero state auspicabili/auspicate dalla tifoseria. L’impressione, esternamente, è che il gruppo sia da un lato unito nei confronti dell’affezione al suo allenatore (lo si è visto quando tutti sono andati ad abbracciarlo dopo il gol), ma che faccia fatica ancora a trovare una propria identità, una guida da parte dei più esperti, tanto che la tensione tra alcuni elementi a volte viene allo scoperto.

La squadra è molto, forse troppo giovane per avere le spalle larghe per affrontare situazioni del genere.