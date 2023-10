Sampdoria, Pirlo verso l’Ascoli: “Errori individuali e dettagli da limare ma gruppo coeso”

Conferenza stampa di vigilia di Andrea Pirlo, che ha parlato ai microfoni del club affiancato dal ds Nicola Legrottaglie. Una presenza a sostegno dell’allenatore sebbene nel video pubblicato dalla società non ci siamo sue dichiarazioni. L’allenatore ha parlato di un gruppo in salute e ribadito il mantra del “giocare sempre per vincere” evidenziando come siano i dettagli, secondo lui, a impedire alla Samp di fare bottino pieno e che i problemi siano principalmente psicologici. Sottolineando poi gli “errori individuali e non di squadra” si toglie qualche “critica” di dosso.

ERRORI DEI SINGOLI

“Stiamo lavorando su tutti gli errori che purtroppo in partita riusciamo a fare – commenta Andrea Pirlo – . Non è una questione di squadra, sono sempre stati errori individuali a prendere goal. Continuiamo a lavorarci affinché non capitino. Dobbiamo giocare con la stessa determinazione sia in casa sia fuori. Ma in casa dobbiamo sentire meno la pressione maggiore che c’è altrimenti non si fanno punti”.

LAVORARE SULLA “TESTA”

“Abbiamo trascorso una settimana con un po’ di tensione e di pressione – prosegue -. La squadra è unita fin dall’inizio. Stiamo lavorando bene e tutto il club rema dalla stessa parte. Sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo e quali sono i nostri problemi. Penso che quando si perde è colpa di tutti, vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. Abbiamo cercato di lavorare anche sulla testa, il dover vincere a tutti i costi crea un problema psicologico. Dobbiamo pensare che giocare contro il Cittadella è come giocare contro la Juventus. Sappiamo che sono gli episodi a cambiare partite ed episodi. I giocatori più anziani devono fare da traino per i più giovani e tirare fuori il carisma per metterlo a disposizione di tutta la squadra. La leadership si acquisisce col tempo”.

POCA CONTINUITÀ

“Abbiamo provato alcune soluzioni, dal 4-3-3 al 4-4-2, ma alla fine quello che conta è l’atteggiamento che si mette in campo – spiega -. Ho tanti giocatori a disposizione, potrei cambiare qualche posizione. Rispetto alla prima partita siamo con cinque giocatori diversi, abbiamo sempre dovuto cambiare. Non abbiamo ancora dato continuità di formazione. Non è semplice cambiare sempre e siamo contenti della rosa che abbiamo a disposizione”.

UN BEL GRUPPO

“Ravaglia è un ragazzo per bene che si fa sentire dentro allo spogliatoio, penso che il rinnovo sia meritato – conclude -. Mental coach? In primis all’interno di ognuno ci deve essere la voglia di emergere. Mi dispiace non avere risultati perché è una squadra che sta bene insieme e che ha voglia di vincere. Sento che saranno dei dettagli a farci svoltare. L’obiettivo deve sempre essere quello dei tre punti, bisogna mentalizzarsi su questo, avere fame di vincere. Solo questo alza il livello di concentrazione”.