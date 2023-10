Sampdoria, Pirlo mette in guardia: “Il Sudtirol sembra rinunciare a tener palla, ma poi colpisce”

La Sampdoria sarà impegnata nella difficile trasferta in casa del Sudtirol. La partenza stentata e i due punti di penalità impongono alla squadra di provare a vincere contro gli uomini di Bisoli. Un pareggio, se poi non corredato da altre vittorie, servirebbe a poco. Dopo il pareggio 1 a 1 ad Ascoli e la prima vittoria in casa contro il Cosenza, la squadra di Andrea Pirlo cerca il terzo risultato utile consecutivo.

“Abbiamo trascorso una buona settimana – esordisce il tecnico ai microfoni del club -. Abbiamo analizzato le situazioni da migliorare. Domani affrontiamo un avversario forte che sta facendo bene da due anni in questa categoria”.

I blucerchiati avevano affrontato il Sudtirol alla prima ufficiale in Coppa Italia ad agosto. Partita terminata 1 a 1 e poi vinta ai rigori. Ora però i punti pesano davvero e Pirlo mette in guardia i suoi: Sono una squadra molto brava a difendere e ripartire. Hanno giocatori interessanti e di gamba. Abbiamo lavorato sulle cose che potrebbero succedere durante la gara. Sembra una squadra che ti possa lasciare la gara in mano, ma nel secondo tempo escono e alla fine puntano con più convinzione alla vittoria. Hanno giocatori che possono cambiare la squadra in corso. Impostano così le gare per restare in partita fino alla fine. È una squadra che abbiamo già affrontato in Coppa Italia”.

Borini ha lanciato segnali importanti in termini di vena realizzativa con la doppietta di domenica scorsa, ma l’allenatore si aspetta che tutti contribuiscano in zona goal: “Abbiamo bisogno dei gol di tutti. Anche i centrocampisti possono segnare, penso a Kasami, Askildsen, Vieira e Girelli. Possono sfruttare gli inserimenti e avere occasioni da gol. Ora che stanno migliorando fisicamente speriamo che si possano sbloccare”.

Infine, ribadisce la compattezza dello spogliatoio: “Siamo sempre stati tranquilli e col passare del tempo molte situazioni si sono aggiustate. Non era facile ripartire da zero. Con noi sono sempre stati presenti. Il gruppo è sano e si riparte da questo. Sarebbe impossibile pensare di migliorare senza un gruppo che vuole uscire da questa situazione. Sono bravi ragazzi che si impegnano sempre al 100%. Anche chi non gioca partecipa nel modo giusto in allenamento e in partita. Il gruppo deve essere unito, coeso e con un solo obiettivo in testa”.