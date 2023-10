Sampdoria (pen)ultima in classifica: illusioni, maldiMarassi e dichiarazioni stonate

MaldiMarassi, qualche illusione e nobiltà decadente. Quest’ultima evidente nelle dichiarazioni di Pirlo, che spesso parla come se avesse il Barcellona dei bei tempi. Inizialmente lette da tutti come tentativo di iniezione di fiducia, molte dichiarazioni sul “comandare” su tutti i campi sembrano, lette a posteriori, un tentativo di scrollare un gruppo senza leader carismatici.

Poteva andare peggio, si sa, ma potrebbe andare molto meglio rispetto al penultimo posto in classifica. Che potrebbe essere ultimo posto visto che il Lecco ha giocato due partite in meno. Anche perché la struttura della Serie B permette di provare il salto nella massima serie anche senza corazzate. Puntare all’ottavo posto e tentare l’exploit ai playoff era e dovrebbe essere l’obiettivo da dichiarare e perseguire.

L’illusione del Sudtirol

La partita di Coppa Italia contro la squadra di Bisoli era stata vinta ai rigori dopo i regolamentari terminati 1 a 1. La Sampdoria aveva mostrato problemi nel concretizzare ma aveva comunque dominato il gioco contro una squadra che pochi mesi prima aveva sfiorato la Serie A. Il dubbio era capire fino a quanto fosse merito della Sampdoria visto che le squadre di Bisoli spesso preferiscono aspettare e ripartire. Verità nel mezzo, a sprazzi la Samp in campionato ha saputo dialogare bene ma non con continuità. Verre, brillante contro i tirolesi, ha deluso le attese. Benedetti si è presto infortunato.

MaldiMarassi

Si diceva soprache la Serie B concede all’ottava in classifica di giocare gli spareggi playoff. A conti fatti, se i punti ottenuti in trasferta fossero arricchiti da qualche “scalpo” preso in casa l’ottava piazza non sarebbe così lontano. Tra l’altro, fuori casa i blucerchiati hanno pareggiato contro Parma (capolista) e Cremonese (playoff) perdendo solo di misura contro il Como. In casa, invece, zero assoluto con le prime partite inficiate da alcuni errori macroscopici di Stankovic. Pirlo ha parlato di pressione eccessiva, un problema a cui ha provato a porre rimedio forse fin dalle prime conferenze stampa.

Dichiarazioni da “noblesse oblige”

“Comandare su tutti i campi”, “Tenere sempre il pallino del gioco”, “Vincere tutte le partite”. Andrea Pirlo si è lasciato spesso andare a dichiarazioni che stridono con il valore di una squadra discreta ma non di certo schiacciasassi. Probabile che sia un tentativo di scrollare una formazione molto giovane chiamata a sostenere una maglia che non vedeva la Serie B da undici anni. L’effetto sembra il contrario rispetto a quello desiderato, andando a creare aspettative e creando il legittimo pensiero che si stia assistendo a frasi di circostanza a mascherare una realtà ben diversa.

Come ripartire? C’è poco da dire, la coperta è corta e manca un attaccante in grado di garantire un gruzzolo di goal “di default”. In più, si attendono notizie sulle condizioni dell’unica luce blucerchiata di questo avvio, lo spagnolo Estanis Pedrola. Serve anzitutto chiarire e porsi un obiettivo realistico e non basato su un blasone che esiste ma non scende in campo. La storia della squadra che deve puntare a vincere sempre sta poco in piedi ormai. C’è da dire chiaramente che per prima cosa è necessario mettersi al riparo dalla zona retrocessione e provare con umiltà a racimolare punti per provare ad avvicinare l’ottava posizione. Chiarezza di intenti che deve tradursi in un gioco più concreto e a un salto di qualità in termini di agonismo.