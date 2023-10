Sampdoria, Pedrola tornato disponibile e Stankovic sarà titolare. Pirlo: “Ho buone sensazioni”

Genova. “Non dobbiamo aver timore di giocare in questo stadio che deve essere un’arma in più per noi. Spetta solo a noi portare i tifosi dalla nostra parte con le prestazioni e con i risultati. Siamo sereni, abbiamo voglia di ricominciare a giocare. Abbiamo fatto due settimane di ottimo lavoro, ho buone sensazioni speriamo si possano riproporre domani in partita”.

Andrea Pirlo in conferenza pre Sampdoria-Cosenza si lascia andare a un moderato ottimismo, nonostante l’infermeria non gli dia pace. Si sono fermati Stojanovic in nazionale e Murru in settimana: “Murru aveva già problemi dopo partita di Ascoli, peccato perché comunque sono giocatori importanti. In ogni caso ne abbiamo altri pronti a giocare questa partita. Murru, a parte che è il capitano e il capitano è sempre difficile da rimpiazzare, dall’inizio ha sempre fatto buone prestazioni, ha dato grande continuità”.

Torna disponibile invece Pedrola, che ha fatto però solo un allenamento. “È già una nota positiva solo averlo a disposizione”, commenta il mister.

Buone notizie, ma occorrerà attendere ancora per Conti: “Siamo contenti che abbia rimesso piede in campo, dovremo avere pazienza perché viene da problemi forti e pesanti e non è facile riprendere l’attività agonistica. Lo aspettiamo, ha dato segnali positivi ha bisogno di ritrovare la condizione allenandosi con continuità”.

Di sicuro in campo tornerà titolare Stankovic dopo la parentesi Ravaglia ad Ascoli: “L’avevo messo in preventivo”. Altro recupero quello di Depaoli: “Si èallenato da due settimane, penso possa giocare dall’inizio”.

Tra i convocati ci saranno anche due ragazzi della primavera. “Li ho visti con grande voglia, mi fanno stare tranquillo”.

Il Cosenza attualmente è sesto e arriva da due vittorie consecutive: “Sta facendo molto bene, dovremo stare attenti è una squadra di gamba, con attaccanti forti, sappiamo la partita che ci aspetta”.

In questi giorni la squadra ha sentito la vicinanza della dirigenza: “Siamo contenti che il presidente sia qui, lo abbiamo visto ieri all’allenamento, siamo contenti di quello che è successo in questa settimana e piace quando i dirigenti sono a contatto con la squadra”.

Convocati

Portieri: Ravaglia, Stankovic.

Difensori: Barreca, Buyla, Depaoli, Giordano, Ghilardi, Gonzaléz, Porzi.

Centrocampisti: Askildsen, Girelli, Kasami, Panada, Ricci, Verre, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Borini, De Luca, Delle Monache, Esposito, La Gumina, Pedrola.