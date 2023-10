Sampdoria, Legrottaglie: “Sosteniamo con fiducia il progetto avviato con Andrea Pirlo”

Genova. Tanto tuonò che piovve. Dopo il silenzio delle ultime tribolate settimane, la Sampdoria batte un colpo a livello societario e lo fa attraverso una dichiarazione ufficiale del responsabile dell’area tecnica Nicola Legrottaglie.

Sul sito ufficiale del club si legge che le dichiarazioni arrivano dopo un incontro con i vertici aziendali.

“Gli azionisti di maggioranza, la dirigenza, lo staff, la squadra e tutte le componenti dell’U.C. Sampdoria desiderano ringraziare gli appassionati tifosi blucerchiati per lo straordinario supporto continuamente dimostrato, per la costante e numerosa presenza sia in casa sia in trasferta, per l’impegno e la pazienza fin qui avuti. Confermo inoltre che tutti insieme continuiamo a sostenere con fiducia il progetto tecnico avviato in estate con mister Andrea Pirlo e auspichiamo la svolta attraverso un rapido e deciso miglioramento di risultati e prestazioni sportive. Forza Sampdoria!”.

Frasi che sembrano spegnere l’incendio provocato dall’ultima sconfitta casalinga con il Catanzaro in cui Pirlo sembrava essere messo seriamente in discussione.

Stamattina, intanto, nuovo allenamento mattutino.