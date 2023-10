Sampdoria in crisi nera, Pirlo: “Presi gol stupidi, dobbiamo tirarci fuori da questa classifica con le prestazioni”

Genova. Andrea Pirlo si presenta in sala stampa e commenta la sconfitta contro il Catanzaro con le parole che ha già utilizzato diverse volte: “L’allenatore quando non vince è sempre in discussione, finché sono qui faremo il massimo”.

La classifica è da incubo: 3 punti e penultimo posto e l’impressione è che più si va avanti, più è alto il rischio di restare inguaiati in una posizione che era sicuramente inattesa a inizio campionato. “Tutti non pensavamo di essere in questa situazione, ma ci siamo e dobbiamo tirarci fuori da soli con le prestazioni e fare del nostro meglio, ci siamo complicati la vita da soli”, dice il mister in sala stampa.

“È un momento così, eravamo andati in vantaggio poi prendi gol su un cross, ma avevamo reagito bene nel secondo tempo. È un momento triste, manchiamo di lucidità e lo si vede in campo”. Nella ripresa, tra l’altro, la Sampdoria era riuscita anche a trovare almeno un paio di occasioni da rete, vanificate dal portiere avversario, facendo vedere qualcosina in più rispetto alle partite precedenti.

La squadra però ha nell’atteggiamento mentale forse il problema più grosso: “Perdiamo tanti duelli − dice Pirlo − ne abbiamo parlato tanto tra di noi di questa mancanza di cattiveria. Non la puoi comprare da qualche parte. Giocare nella Sampdoria ti deve portare ad avere un certo tipo di atteggiamento, dobbiamo lavorarci molto. Si percepisce la tensione in campo e la paura di sbagliare danneggia la squadra. Dobbiamo uscire velocemente da queste paure”. Una situazione che si riflette anche a livello fisico, nonostante i dati dimostrino che la squadra corre e recupera più palloni degli altri: “Quando le cose vanno male le gambe iniziano a pesare”.

Pirlo comunque non si nasconde: “Abbiamo preso dei gol veramente stupidi, non abbiamo marcato in area anche se ci lavoriamo dal primo giorno. La palla da sola non entra, noi compiamo delle disattenzioni e le paghi. Bisogna andare avanti cercare di concentrarci al massimo”.

Sulle condizioni di Pedrola, il mister chiarisce: “Sul fallo ha sentito tirare dietro la gamba, ho dovuto cambiarlo”.

Ora c’è la trasferta di Ascoli, sabato, una partita che ha il sapore ancor di più di un’ultima spiaggia: “Ogni partita dobbiamo giocarla come una finale”, dice Pirlo.

I fischi del pubblico potrebbero scuotere un po’ l’ambiente? “Normale che la gente fischi, sta a noi giocare a testa alta per reagire. Siamo tutti sulla stessa barca, si vince insieme e si perde insieme. Si esce tutti insieme da questa situazione non dobbiamo crearci alibi”.