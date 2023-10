Sampdoria-Cosenza LIVE (0-0). Traversa di Borini nel recupero del primo tempo

Genova.

46′ Ripartiti con palla alla Sampdoria, che ora attacca verso la Sud

Primo tempo tra Sampdoria e Cosenza che termina sullo 0-0. Blucerchiati che hanno giocato la partita con buona intensità partendo con Borini più arretrato rispetto a Verre ed Esposito. Possesso palla principalmente della squadra di Pirlo a cui manca sempre un po’ l’affondo decisivo. Dal punto di vista difensivo solo un brivido vero al 14′ quando da un corner blucerchiato il Cosenza riparte e fa tutto il campo arrivando al tiro in porta con Tutino, servito da Marras. Stankovic respinge un po’ goffamente. Per il resto sono tre i tiri in porta della Sampdoria, che avrebbe potuto raccogliere di più: una ciabattata di Vieira al 23′ dopo aver vinto un rimpallo, una bella girata di Borini bloccata da Micai al 36′ e ancora Borini che stavolta si vede deviare dalla traversa il pallone girato al volo col destro proprio sul fischio dell’arbitro. Diverse proteste blucerchiate nei confronti dell’arbitro che ha ammonito Vieira per un intervento che dallo stadio sembrava sul pallone e per un paio di calci d’angolo contestati.

48′ Traversa colpita da Borini! Girata di destro al volo splendida sul cross scaturito dal calcio piazzato, che però scheggia il legno superiore

47′ Ammonito anche Praszelik per un fallo

45′ Saranno tre i minuti di recupero

43′ La Samp riparte, ma non riesce a sfruttare il contropiede e guadagna solo un fallo laterale

42′ Ammonito anche Verre per aver contestato il corner dato al Cosenza. Sulla battuta ancora un corner nuovamente assegnato con grandi proteste

41′ Ammonizione contestatissima per Vieira che è sembrato intervenire in scivolata sul pallone, mentre a terra resta Forte

36′ Scintille tra Depaoli e D’Orazio, l’arbitro ammonisce entrambi

36′ Occasione Sampdoria: Borini in area riesce a girarsi per il tiro, ma Micai è pronto e blocca il pallone

30′ A terra Mazzocchi, che ha subito un colpo alla spalla. Le squadre ne approfittano per un break

29′ Sulla battuta la palla viene allontanata dall’area di rigore, Praszelik ci prova al volo palla stile rugby in gradinata

29′ Corner per il Cosenza: Barreca respinge in scivolata un tentativo di cross di Rispoli

27′ Calcia Borini, palla sopra la traversa

25′ Fallo di mano di Venturi, calcio di punizione poco oltre la lunetta per la Sampdoria. Posizione interessante

23′ Occasione Sampdoria, con Vieira che vince un rimpallo e si invola verso Micai, però il tiro non è sufficientemente potente e angolato per impensierire il portiere avversario

14′ Contropiede del Cosenza che fa tutto il campo e arriva al tiro in porta con Tutino, servito da Marras. Stankovic respinge un po’ goffamente. Il pallone rimbalza su un avversario e termina sul fondo

13′ Corner guadagnato dalla Sampdoria che si muove bene in questa prima parte di gara, l’arbitro ignora una trattenuta su Girelli e concede l’angolo. Sulla battuta difesa del Cosenza che si rifugia ancora in corner

10′ Ammonito Marras per una trattenuta evidente

8′ Calcio di punizione dalla distanza battuto da Calò, Stankovic controlla la palla uscire a fil di palo

4′ Primo corner guadagnato dalla Sampdoria, grazie a un rimpallo favorevole a Vieira, sugli sviluppo la palla arriva a Barreca che però sbaglia il tiro: palla sopra la traversa

1′ Si parte con palla al Cosenza.

All’ingresso delle squadre in campo coreografia nella sud con l’immagine di Paolo Mantovani in bianco e nero e lo striscione: “Hai tracciato la strada cambiando la storia, grazie Paolo”.

Tutto pronto al Ferraris per Sampdoria-Cosenza, con i blucerchiati che proveranno a sfatare il tabù Ferraris. Ritorna Stankovic tra i pali, Depaoli pronto dal primo minuto e centrocampo con Vieira e Yepes titolari. Si rivede Pedrola in panchina.

Oggi, in occasione della partita più prossima al trentennale della scomparsa del presidente Paolo Mantovani (celebrato lo scorso 14 ottobre), la Sampdoria ha deciso di scendere in campo con una patch speciale per rendergli omaggio. Il volto sorridente di Mantovani comparirà sulle maniche delle maglie di oggi, che poi saranno messe all’asta online; il ricavato della vendita sarà devoluto al Gaslini nell’ambito dei progetti di responsabilità sociale di Samp for People.

Sampdoria: Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Barreca, Girelli, Yepes, Vieira, Verre, Borini, Esposito.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, Pedrola, Kasami, La Gumina, Giordano, Buyla, Porzi, Delle Monache.

Cosenza: Micai

Allenatore: Caserta

A disposizione: Marson, Sgarbi, Fontanarosa, Crespi, Arioli, Viviani, Martino, Canotto, Florenzi, Voca, Barone, Zuccon.

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: Marras, D’Orazio (C); Depaoli, Vieira, Verre (S)

Spettatori: abbonati 18.229 rateo 200.234,98; paganti gara 3.500 incasso 53.383