Sampdoria, è notte fonda: sconfitti al Ferraris anche dal Catanzaro 1-2, pioggia di fischi dai tifosi

Genova. Una sconfitta senza appello, che mette la Sampdoria in guai grossi e al penultimo posto in classifica. Il Catanzaro passa al Ferraris 1-2 grazie a due reti nel primo tempo dopo che i blucerchiati erano andati in vantaggio con un calcio di rigore di Borini. Neanche il tempo di risistemarsi dopo essere corsi tutti ad abbracciare Pirlo e il Catanzaro pareggia con un tiro-cross velleitario di Vandeputte che sorprende Stankovic sul secondo palo. La doccia fredda cambia gli equilibri della partita e riporta la paura tra i ragazzi di Pirlo. La squadra di Vivarini passa in vantaggio al 45′ grazie a un intervento in scivolata di Brignola dopo che Iemmello era riuscito ad andare sul fondo e a metterla in mezzo, ma ancora una volta era stata Sampdoria non era riuscita a toccare il pallone in modo risolutivo dopo una deviazione. E siccome piove sempre sul bagnato, Pedrola in questo primo tempo è stato costretto all’uscita da un duro intervento di Ghion. Nella ripresa i blucerchiati sembrano avere un minimo di cipiglio in più, ma si scontrano contro un grande Fulignati, protagonista almeno di due parate decisive su colpo di testa di Vieira (53′) e girata di De Luca (64′). Nel mezzo una traversa colpita da Borini (49′) che sa più di gol sbagliato che legno sfortunato. Finisce così sotto i fischi del Ferraris.



93′ Stojanovic rimette palla in mezzo, ma Fulignati blocca sicuro

90′ Quattro minuti di recupero

88′ Fulignati protagonista di un’uscita e respinta, Esposito prova il tiro dall’altro lato e trova un’altra deviazione in angolo. Battuta troppo morbida sul secondo palo, il Catanzaro ha vita facile

88′ Cross di Borini deviato in corner, sugli sviluppi ancora un angolo guadagnato dalla Sampdoria

81′ Rete annullata al Catanzaro per un fallo di Ambrosino

77′ Nel Catanzaro fuori Brignola per Ambrosino, nella Sampdoria triplo cambio: Vieira rilevato da Kasami, Ricci da Yepes e Barreca da Facundo

73′ Doppio cambio nel Catanzaro: fuori Katseris e Ghion, dentro Oliveri e Pontisso

70′ Erroraccio di Esposito da buona posizione dopo una discesa di Dalle Monache sulla sinistra, tiro ampiamente fuori misura all’altezza degli undici metri

67′ Corner guadagnato dalla Samp: batte Delle Monache, colpo di testa di Murru che era rimasto smarcato, palla fuori di poco

65′ Occasione Catanzaro: tiro di Stoppa deviazione di Stankovic in corner

64′ Ancora Fulignati protagonista su una bella girata di De Luca servito da Esposito

61′ Ammonito Iemmello per proteste

60′ Doppio cambio nel Catanzaro: esce Biasci per D’Andrea e Vandeputte per Stoppa

58′ Cambio nella Sampdoria: esce Girelli per De Luca

57′ Nuovo corner guadagnato dai blucerchiati, il Catanzaro preferisce non rischiare e mette la palla sul fondo. Angolo che però non viene sfruttato dalla Sampdoria

53′ Miracolo di Fulignati su colpo di testa di Vieira che era intervenuto molto bene su un corner. Il portiere degli ospiti vola a togliere la palla sotto l’incrocio

52′ Ammonito Biasci per un fallo

49′ Traversa di Borini! Tiro di prima intenzione da ottima posizione un po’ troppo alto di quanto ci si poteva aspettare. Il Catanzaro poi si rifugia in corner

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria

Il copione sembra ormai essere sempre lo stesso. Sampdoria che dà segni di risveglio e poi si fa recuperare superare. Finisce così anche in questa prima parte di gara contro il Catanzaro, anche se stavolta tutto è ancora più amplificato dalla rapidità in cui è maturato il risultato. Il vantaggio su rigore di Borini al 34′ è durato solo due minuti: Catanzaro che pareggia con un tiro-cross senza troppe pretese di Vandeputte che sorprende Stankovic, probabilmente con la visuale oscurata da un compagno, che non accenna neanche l’intervento. Il raddoppio degli ospiti arriva al 45′: Brignola anticipa tutti in scivolata a due passi dalla riga di porta dopo che Iemmello ha recuperato una corta deviazione di Barreca ed è riuscito ad andare sul fondo. Sampdoria che ha perso anche Pedrola per infortunio dopo un duro intervento di Ghion (al suo posto Dalle Monache).



45′ Tre minuti di recupero

45′ Raddoppio del Catanzaro. Intervento in scivolata di Brignola dopo che Iemmello era riuscito ad andare sul fondo. Ancora una volta Sampdoria che inizialmente ha regalato il pallone agli avversari con un tocco non risolutivo di Barreca e subendo il recupero dei giocatori in maglia rossa

40′ Ammonizione per Girelli, fallo di trattenuta

36′ Pareggio del Catanzaro, tiro-cross di Vandeputte dalla sinistra che sorprende tutti, Stankovic sorpreso e si infila nell’angolino alla sinistra del portiere blucerchiato

34′ Borini! Segna infilando il pallone alla destra di Fulignati poco sotto l’incrocio. Tutti ad abbracciare Pirlo!

32′ Calcio di rigore per la Sampdoria: Esposito viene atterrato dopo aver tentato una conclusione. Ammonito Brighenti per proteste.

30′ Pedrola non ce la fa, entra Delle Monache

27′ Occasione Sampdoria: Esposito calcia la punizione, deviazione della barriera e Fulignati si supera mettendo in corner

25′ Cartellino giallo per Ghion, fallaccio su Pedrola

22′ Palla vagante fuori area che va incontro a Ricci, tentativo che termina sopra la traversa

24′ Colpo di testa di Barreca, in area, ma c’è fallo per l’arbitro

21′ Sinistro di Biasci di prima intenzione, palla sopra la traversa

6′ Sul rovesciamento di fronte apertura di Pedrola per Girelli che tenta un diagonale a metà tra tiro e cross che esce di poco

5′ Discesa di Katseris sul fondo dell’area di rigore, cross in caduta in mezzo all’area, dove c’è pronto Stankovic a bloccare a terra

2′ Primo corner conquistato dai blucerchiati che però non si risolve con la creazione di un’azione pericolosa: Vieira riceve in area, ma incontra un muro di avversari

1′ Si parte con palla al Catanzaro, che attacca verso la Sud

Tutto pronto al Ferraris per Sampdoria-Catanzaro, partita delicatissima per mister Pirlo e per i blucerchiati. La squadra è chiamata a una prestazione di carattere per non sprofondare in una classifica già difficilissima. Pirlo si affida a Girelli, Ricci e Vieira a centrocampo e a un tridente che vede Esposito al centro, affiancato da Pedrola e Borini.

Sampdoria: Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca (77′ Facundo Gonzalez), Girelli (58′ De Luca), Ricci (77′ Yepes), Vieira (77′ Kasami), Borini, Esposito, Pedrola (30′ Dalle Monache).

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Verre, Malagrida, La Gumina, Giordano, Chilafi.

Catanzaro: Fulignati, Katseris (73′ Oliveri), Scognamillo, Brighenti, Krajnc, Brignola (77′ Ambrosino), Ghion (73′ Pontisso), Verna, Vandeputte (60′ Stoppa), Iemmello, Biasci (60′ D’Andrea).

Allenatore: Vivarini

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Sounas, Oliveri, Miranda, Veroli, Donnarumma.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: Girelli (S); Ghion, Brighenti, Biasci (C)

Spettatori: Abbonati 18.229 rateo 200.234,98; mini abbonamenti 281 rateo 3.832,50; paganti gara 6.079 incasso 104.173