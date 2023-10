Sampdoria, arrivato l’ok del tribunale al piano di ristrutturazion del debito: presto nuovo aumento di capitale

Genova. La notizia è arrivata nella serata di venerdì e ha darla è stata direttamente l’Unione Calcio Sampdoria spa con una nota sul sito ufficiale. “Il Tribunale di Genova ha emesso, in data odierna, la sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione depositati dalla società dinanzi al Tribunale di Genova in data 10 agosto 2023″.

Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi erano in attesa di questo passaggio fondamentale per poter far partire il loro progetto, il primo di salvataggio di una società di calcio di serie A in queste modalità.

L’omologa stabilisce che la società è fuori dal controllo del tribunale e, pur seguendo un preciso percorso indicato dal piano di ristrutturazione, si muoverà in autonomia. La Blucerchiati, controllante della Sampdoria, ha già sottoscritto 21 milioni del prestito obbligazionario convertibile, 11 dei quali già convertiti in azioni e quindi in aumento di capitale.

“I prossimi passi nell’esecuzione dello stesso piano – si legge nella nota della Sampdoria – saranno rappresentati da ulteriori apporti da parte degli azionisti di maggioranza, sia sotto forma di iniezioni di liquidità che di aumenti di capitale, finalizzati al sostegno della società”.

I nuovi capitali ridurranno la presenza nella compagine azionaria di Massimo Ferrero, ora al 35%. A livello di debiti, 90 milioni quelli già stralciati. Ancora 45 quelli da gestire.