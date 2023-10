Sabato 14 ottobre al liceo D’Oria un convegno sulla scuola con esperti e formatori

Genova. Sarà una giornata dedicata alla scuola con proposte e riflessioni con l’obiettivo di riportare l’attenzione sul sistema di istruzione quella che si svolgerà sabato 14 ottobre dalle 9,30 alle 17,30 nel Liceo Classico Statale Andrea D’oria, organizzata dalla Fondazione Diesse, Partito Democratico, Labsus e Actionaid con l’adesione del Gruppo Socialisti & Democratici al Parlamento europeo.

Una giornata di lavoro sulla scuola con proposte concrete attraverso la condivisione e diffusione di buone pratiche e il confronto con associazioni, esperti del settore e operatori che con la scuola lavorano tutti i giorni, con l’intento di combattere disuguaglianze e povertà educativa.

I lavori saranno aperti da Mara Carocci della Fondazione Diesse con il coordinamento di Flora Cordone e il primo intervento sarà dell’europarlamentare Brando Benifei. A seguire le relazioni di Martina Evangelista, direttrice Associazione Pratika, su “Costruire futuro a scuola” e di Corinne Reier, expert education & community di Actionaid su “Realizziamo il cambiamento a scuola”. La mattinata proseguirà con interventi di dirigenti scolastici e formatori, le relazioni di Eleonora Lintas della Rete degli Studenti Medi, di Elena Bruzzese, segretaria generale FLC CGIL Genova e l’intervento finale della parlamentare Irene Manzi.

Nel pomeriggio tra gli interventi si segnalano la relazioni di Pasquale Bonasora, presidente di Labsus su “La scuola da bene pubblico a bene comune”, dell’ex senatrice e docente di pedagogia all’Università Cattolica di Milano Vanna Iori su “I cambiamenti della scuola come comunità educante” e di Eugenio Damasio su “Identità digitali e un possibile percorso educativo”. Il pomeriggio proseguirà con gli interventi di dirigenti scolastici e formatori e con i contributi di Sergio Casali della Comunità di Sant’Egidio e Jacopo Venturosi, coordinatore Arci Genova. I lavori saranno conclusi dalla relazione di Luca Borzani.

“La rappresentanza di tante realtà istituzionali e associative intende sottolineare che l’unica strada è mettersi insieme e fare diventare le battaglie sulla scuola, a partire dalla entità delle risorse e degli investimenti destinati all’istruzione, battaglie di tanti – spiega Daniela Fara, una delle organizzatrici del convegno – La costruzione di alleanze educativo territoriali, che mettano la scuola al centro dei territori e delle comunità, nel rispetto dei ruoli e con patti di corresponsabilità tra tutti i protagonisti, è quanto si deve fare. Esistono tante buone pratiche e tante esperienze positive, oltre a un disegno di legge per promuovere e finanziare le comunità educanti. Durante il convegno ci sarà spazio per l’analisi e per proposte concrete, e sarà solo l’inizio di un lavoro che vogliamo continuare con i protagonisti dell’iniziativa e con coloro che parteciperanno”.