Rugby, Cus Genova pronto per l’esordio in campionato: al Carlin Bollesan arriva Varese

Genova. Cus Genova in campo questo weekend con il rugby e il basket: nella palla ovale, esordio casalingo in Serie B per biancorossi, mentre nella pallacanestro gli universitari affronteranno la terza di giornata del campionato di Serie C Unica.

RUGBY. Seconda di campionato per i ragazzi del CUS Rugby nel Girone 1 di Serie B. Biancorossi di Simon Jones e Andrew Robbs pronti all’esordio casalingo dello Stadio Carlini-Bollesan contro il Rugby Varese domenica alle 15:30. Genovesi reduci dal blitz in trasferta a Rho, varesini dalla sconfitta casalinga contro il CUS Milano Rugby.

BASKET. Terza sfida di Serie C Unica per il CUS Basket. Biancorossi di Coach Pansolin reduci da due vittorie nelle prime due partite e avversari domenica alle 19:00 al PalaSport di San Mauro Torinese contro San Mauro Basket. Universitari vittoriosi contro Reba Basket e Arona Basket, piemontesi reduci da due sconfitte contro CUS Torino Basket e Reba Basket.