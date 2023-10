Rivoluzione Meta: da novembre Facebook e Instagram a pagamento in Europa

Italia. Abbonamento mensile da 9,99 euro per il pc e da 12,99 euro per gli smartphone: da novembre Meta lancerà in Europa gli account a pagamento per Facebook e Instagram. La decisione dopo la stretta annunciata dall’Ue sulla protezione dei dati degli utenti.

Chi non vorrà avere a che fare con la pubblicità mentre utilizza i social network potrà sottoscrivere l’abbonamento, altrimenti potrà continuare ad usarli gratuitamente, visualizzando annunci pubblicitari personalizzati. “Finché le persone sono abbonate le loro informazioni non saranno utilizzate per le pubblicità”, assicurano da Meta in una nota ufficiale.

La possibilità di scelta subentrerà come detto dal prossimo mese, alcune voci (che non sono state confermate da Meta) parlano di lunedì 6 novembre. Gli abbonamenti saranno disponibili nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, oltre che in Svizzera.

“Crediamo in un Internet supportato dalla pubblicità, perché dà alle persone l’accesso a prodotti e servizi personalizzati, indipendentemente dal loro status economico, e inoltre consente alle piccole imprese di raggiungere potenziali clienti, far crescere la propria attività e creare nuovi mercati, favorendo la crescita dell’economia europea – si legge nella nota di Meta – Come altre aziende, continueremo a sostenere la necessità di un Internet supportato da annunci pubblicitari, anche con la nostra nuova offerta di abbonamenti. Ma rispettiamo lo spirito e lo scopo di queste normative europee in evoluzione e ci impegniamo a rispettarle”.