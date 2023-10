“Ritrovo di pusher e pregiudicati”, il questore chiude un bar di Lavagna per 15 giorni

Lavagna. Scatta la chiusura per un locale di via Como, a Lavagna, al termine di accertamenti condotti dal commissariato di Chiavari.

A disporre la chiusura del locale, il bar Sari, è stato il questore di Genova, all’esito di un procedimento amministrativo avviato e istruito dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Il provvedimento è scattato sulla base dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza: le attività di appostamento e osservazione degli agenti hanno confermato che all’interno erano spesso presenti persone che lo sfruttavano come base per portare avanti attività di spaccio.

Inoltre è emerso che l’esercizio costituiva luogo di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. In uno dei controlli di polizia effettuati, gli agenti di Chiavari hanno rinvenuto, dentro un cestino dei rifiuti, 315 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina dividi in dosi pronte alla vendita. Il locale resterà dunque chiuso per 15 giorni per sospensione della licenza.