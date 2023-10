Ritrovato nei boschi del Parmense il 53enne che si era perso domenica sera sul monte Aiona

Parma. E’ stato ritrovato sano e salvo e tutto sommato in buone condizioni nonostante la notte trascorsa all’addiaccio l’uomo di 53 anni che nella serata di domenica 1 ottobre si era perso nei boschi del monte Aiona, nel Comune di Borzonasca.

Grande dispiegamento di forze tra vigili del fuoco e soccorso alpino ma alla fine il 53enne è stato individuato dai carabinieri a Santa Maria del Taro, comune del Parmense, una decina di chilometri in linea d’aria dalla zona dove si erano perse le tracce dell’uomo.

Il 53enne, sardo, in Liguria per una breve vacanza, era con la sorella e un amico al rifugio di Pratomollo e nel pomeriggio aveva deciso di fare una passeggiata per cercare dei funghi ma sul calare della sera non aveva fatto rientro. A quel punto era scattato l’allarme.

I soccorsi sono partiti in forze, con l’ausilio anche di unità cinofile e droni. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco arrivata da Reggio Emilia. L’uomo non aveva con sé un telefono cellulare, lo aveva lasciato in auto, e questo ha reso molto complicate le operazioni.

Ma il 53enne non si è dato per vinto. Ha camminato fino a trovare un paese e quindi un telefono dal quale chiamare e dire dove si trovava.