Rimont Progetti Genova, battuta d’arresto a Gossolengo

Gossolengo. Sabato 28 ottobre la Rimont Progetti Genova ha incontrato a Gossolengo, in provincia di Piacenza, l’Everest MioVolley, attualmente al vertice del girone. Un incontro che si preannunciava difficile e tale è stato.

La squadra guidata da Matteo Zanoni ha affrontato le avversarie senza nessuna remora, ma la grande aggressività delle emiliane ha messo in difficoltà la ricezione e la difesa della Rimont Progetti Genova. Anche gli attacchi della capitana Carlotta Rissetto e compagne si sono spesso infranti contro una difesa estremamente efficace.

I primi due set hanno comunque visto le genovesi lottare alla pari con le avversarie e solo un po’ troppa precipitazione in alcune occasioni ha impedito un risultato migliore. Risultato finale: 25-19, 25-21, 25-10.

“Partita affrontata a viso aperto contro una delle squadre più strutturate del girone – sono le parole di coach Zanoni -. Abbiamo faticato a tenere un buon livello nella fase di cambio palla complice la grande aggressività al servizio della squadra locale. Ora testa alla prossima difficile partita con Ravenna. Sapevamo che in queste due settimane avremmo affrontato due squadre dichiaratamente costruite per stare al vertice. Nessun rimpianto, facciamo tesoro di questa partita e il lavoro in palestra ci farà alzare il livello del gioco”.

Sabato 4 novembre la Rimont Progetti Genova sarà nuovamente in trasferta per affrontare la Mosaico Volley Ravenna.