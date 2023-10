Ricordando Mahmoud: ai giardini Luzzati torneo e raccoglimento attorno all’albero piantato in sua memoria

Genova. L’associazione Tutori Riuniti Liguria e la Cooperativa Sociale Il Ce.Sto hanno deciso di promuovere un evento in commemorazione di Mahmoud Abdalla, il giovane egiziano vittima dell’efferato omicidio avvenuto a luglio scorso e per sostenere tutte le persone in arrivo. L’iniziativa è rivolta innanzitutto ai ragazzi e alle comunità d’accoglienza, ma si propone una rilevanza più ampia attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, delle istituzioni e di tutti i soggetti che si occupano di assistenza dei minori e dei giovani migranti. La giornata sarà un momento di riflessione sull’accoglienza.

Data: sabato 7 ottobre (in caso di pioggia si posticiperà a domenica 8).

L’evento prevede diversi momenti:

Ore 14 – 18:

Torneo di calcio dedicato a Mahmoud presso il campo dei Giardini Luzzati

L’albero della speranza di chi arriva: le educatrici e gli educatori de Il Ce-Sto, subito dopo il drammatico evento, avevano piantato un albero vicino al campo da calcio dei Giardini Luzzati, dove Mahmoud andava spesso a giocare. L’iniziativa è nata come un momento di riflessione interno tra i ragazzi ospiti della Msna Oblò, che nei pressi dell’albero hanno appeso dei post-it con i loro pensieri. In contemporanea al torneo, i ragazzi non impegnati nella partita saranno invitati ad apporre intorno all’albero piccoli cartelli con riflessioni e pensieri: la giovane pianta diventerà il simbolo della speranza di chi arriva .In tale occasione sarà apposta una targa.

Ore 18:

Momento di raccoglimento con l’intervento dell’Imam Hussein Salah, presidente della comunità islamica genovese.

Ore 18.30:

Corteo dai Giardini Luzzati al Porto Antico, dove ogni partecipante potrà lanciare un fiore in mare per Mahmoud. I fiori saranno donati dal Sestiere del Molo.

All’iniziativa, promossa dall’associazione Tutori Riuniti Liguria e dal Ce.Sto sono invitati ad aderire e partecipare gli enti e le comunità d’accoglienza, le associazioni, le istituzioni. Saranno anche presenti lo zio, il fratello e il cugino di Mahmoud, residenti in Italia.

