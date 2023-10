Riaperto il Teatro della Gioventù: dopo oltre due anni di vaccini torna l’arte e la musica

Genova. E’ stato uno dei principali hub vaccinali della città, diventando da subito luogo iconico della lotta alla pandemia a Genova, ma adesso ritorna alle origini tornando ad ospitare arte, musica e cultura. Stiamo parlando del Teatro della Gioventù, che venerdì sera ha riaperto i battenti per la prima serata di spettacolo dopo il lungo periodo post pandemico, durante il quale, sospesa l’attività medica, sono stati eseguiti alcuni lavori di ristrutturazione.

Una storia tormentata quella di questo teatro, nato negli anni trenta del secolo scorso come sede dell’ Opera Nazionale Balilla. Dal dopoguerra agli anni settanta, si svolsero attività occasionali, sia teatrali che di intrattenimento; in epoca successiva venne utilizzato per attività pubbliche varie che lo allontanarono dalle funzioni originali. Nel 2003, in occasione dell’evento Genova capitale europea della cultura che si sarebbe tenuto l’anno successivo, la Regione Liguria, proprietaria della struttura, decise di porre mano al restauro e al recupero funzionale del teatro, per restituirlo alla sua destinazione originaria.

Furono stanziati tre milioni dall’ente pubblico e un milione dalla Fondazione Carige, Tale recupero ha seguito criteri di risanamento e restauro conservativo rispettando le dimensioni del palcoscenico che è stato ripristinato e attrezzato secondo le moderne tecniche sceniche. Le linee architettoniche degli esterni sono state salvaguardate rispettando il progetto edilizio originario. Sono stati apposti alle finestre ampi cristalli di protezione per un risultato sia estetico sia funzionale.

Tra il 2004 e il 2011 il Teatro della Gioventù ha ospitato spettacoli in dialetto genovese, operette, commedie brillanti e musicali, concerti jazz e di cantanti contemporanei. Dal 2011 la gestione è passata alla programmazione di spettacoli di prosa della Compagnia teatrale The Kitchen Company (TKC), fondata nel 2008, oltre che concerti, mise en espace, reading e festival teatrali e musicali.

Durante l’alluvione di Genova dell’ottobre 2014 l’edificio ha subito pesanti danni, ed è stato successivamente ristrutturato parzialmente. Nel 2016, la gestione è stata destinata dalla Regione Liguria, al Teatro Carlo Felice che ne ha ripreso l’attività. Dopo la chiusura delle attività teatrali nel 2020 per la pandemia di COVID-19 in Italia, fra il 2021 e il 2022 il teatro è stato adibito a centro vaccinale. Ma oggi, è tornato alla sua funzione migliore, quella dedicata all’arte, allo spettacolo e all’intrattenimento