Regione Liguria, al via la campagna promozionale dedicata ai 36 borghi più belli

Genova. Partirà oggi la campagna autunnale di promozione del territorio dedicata ai 36 borghi liguri più belli d’Italia e quelli premiati con la Bandiera Arancione.

Quest’anno lo spot, che sarà trasmesso oltre che sulle emittenti televisive fino al 12 novembre anche su 199 schermi di 18 cinema del Nord Ovest in Italia rientranti nel circuito UCI – The Space fino al 25 ottobre, sarà incentrato sugli elementi culturali e artistici dei borghi che hanno ricevuto i riconoscimenti, gli elementi di ricchezza e di valore per queste caratteristiche località liguri: all’interno del video si trovano ad esempio la caratteristica chiesa di Tellaro, il castello dei Vescovi di Luni di Castelnuovo Magra, il castello dei Doria a Dolceacqua, l’arte della filigrana di Campo Ligure, ma anche elementi enogastronomici come il Vermentino Doc, gli amaretti di Sassello, il Rossese Doc di Dolceacqua e tanti altri.

“Con la nuova campagna – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – vogliamo portarvi alla scoperta di luoghi autentici, ricchi di storia e tradizioni e in grado di offrire un’accoglienza di qualità, anche sotto i profili del rispetto dell’ambiente e dell’enogastronomia. I nostri borghi rappresentano una ricchezza, una straordinaria opportunità dal punto di vista turistico e con questi spot vogliamo accendere ancora di più ogni i fari nostri caratteristici borghi”.

“Il rilancio dei Borghi più belli d’Italia e delle Bandiere Arancioni – dice il vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana – vede in primo piano le caratteristiche dell’entroterra a partire dalle eccellenze enogastronomiche e dalle secolari tradizioni. La campagna desidera raggiungere pubblici diversi a seconda delle varie specificità messe in rilievo e saprà sicuramente incentivare la destagionalizzazione e la produzione certificata e tipica della filiera del gusto”.

“La Liguria dei borghi è ormai da diversi anni un’importante meta turistica. Paesi più belli d’italia e Comuni bandiere arancione sono delle nostre eccellenze, soprattutto dell’entroterra in cui l’autenticità e la bellezza colpiscono i nostri visitatori italiani e stranieri.

Questa campagna d’autunno, che li valorizza ulteriormente, è di fondamentale importanza per proseguire le nostre politiche diun destagionalizzazione”.

Nello specifico, i borghi liguri rientranti nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia sono 26: Apricale, Brugnato, Campo Ligure, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cervo, Colletta di Castelbianco, Deiva Marina, Diano Castello, Finalborgo, Framura, Laigueglia, Lingueglietta, Millesimo, Moneglia, Montemarcello, Noli, Perinaldo, Seborga, Taggia, Tellaro, Triora, Varese Ligure, Verezzi, Vernazza, Zuccarello.

I borghi premiati con la Bandiera Arancione in Liguria sono 17: Airole, Apricale, Badalucco, Brugnato, Castelnuovo Magra, Castelvecchio di Rocca Barbena, Dolceacqua, Perinaldo, Pigna, Pignone, Santo Stefano d’Aveto, Sassello, Seborga, Toirano, Triora, Vallebona, Varese Ligure.