Regione, all’assessore Benveduti “manca” il lavoro da manager: voci di possibili dimissioni

Genova. Chissà se ci ha pensato anche durante l’ultimo incontro a Roma, mercoledì, con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. Chissà se ci ha pensato, alla possibilità di fare un passo indietro da suo ruolo nella giunta Toti. Perché ad Andrea Benveduti, 60 anni, da 5 assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, la politica piace ma secondo alcuni rumors circolati attorno a piazza De Ferrari, il mondo corporate piace di più.

Benveduti è entrato nella giunta regionale, scelto dal presidente Giovanni Toti, nel 2018 come espressione della Lega, al posto di Edoardo Rixi, eletto alla Camera dei deputati. Dalla sua parte, oltre alla “maglia del Carroccio” un curriculum non da poco, culminato con il ruolo di chief financial officer di Axpo Italia e membro del cda delle società del gruppo Axpo in Italia (azienda che nel frattempo ha aperto la sua sede a Genova). Fino a qualche tempo fa ha mantenuto quegli incarichi ma in aspettativa non retribuita.

Nel 2020, dopo la vittoria alle elezioni regionali, Toti lo ha confermato al suo posto come molti altri esponenti della giunta. Benveduti era entrato ancora una volta come esterno, non essendosi presentato in corsa alle elezioni.

La voce che Andrea Benveduti abbia valutato l’ipotesi di dimissioni rispetto alla scadenza naturale del mandato, nel 2025, non è nuova. Anzi, egli stesso più volte ha dichiarato che prima o poi sarebbe tornato a fare il manager.

Che gli mancasse la scrivania da dirigente d’azienda, da un punto di vista anche economico più affascinante rispetto a quella da assessore, era insomma cosa nota ma in queste ore quella stessa voce si è fatta più insistente.

Il diretto interessato smentisce, o non conferma, ma l’eventualità ha già iniziato a scatenare tutta una serie di ragionamenti. A partire da quello sulla persona che dovrebbe succedergli di qui al 2025.

Difficile che Toti possa assumere ad interim tutte le cariche: oltre allo Sviluppo economico Benveduti ha in mano a Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica. Potrebbe distribuirle ad altri assessori ma visto il peso del ruolo sarebbe più indicata una figura dedicata.

Figura che il governatore di centrodestra potrebbe dover cercare all’interno dell’aula del consiglio regionale, preferibilmente nei banchi della Lega, per ragioni ovvie di equilibrio. Oppure all’esterno, tra tecnici e figure più “civiche”. Se prevalesse la prima opzione, a entrare in consiglio al posto del consigliere “promosso” assessore sarebbe una vecchia conoscenza: l’ex assessore alla Sanità Sonia Viale.