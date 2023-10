Recco, recuperati 24 posti auto in via Speroni e in via Nostra Signora del Fulmine

Recco. Il sindaco Carlo Gandolfo ha reso noto che sono stati creati 24 nuovi posti auto in via Nostra Signora del Fulmine e in via Speroni. Questi posti contribuiranno ad aumentare l’offerta di parcheggio in città e a compensare i 9 stalli che sono stati eliminati per consentire all’impresa esecutrice dei lavori l’occupazione suolo necessaria per la riqualificazione edilizia del complesso ex “Maestre Pie”, edificio situato in via Gerolamo Speroni.

La struttura è attualmente oggetto di un intervento di ristrutturazione da parte della Città Metropolitana di Genova, dove è previsto l’insediamento del nuovo istituto gastronomico che rappresenta un progetto di grande valore culturale e formativo per Recco e per tutto il territorio.



“Nonostante l’eliminazione di alcuni posti auto, siamo riusciti a recuperare un numero maggiore di stalli per il parcheggio – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – questo significa che abbiamo un saldo positivo di 14 posti auto in più rispetto alla situazione precedente. Questo dimostra la nostra attenzione alle esigenze dei cittadini e la volontà dell’Amministrazione di conciliare lo sviluppo urbano con la mobilità sostenibile”.