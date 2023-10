Recco, operazioni di messa in sicurezza del versante sulla strada per Verzemma

Recco. Il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha annunciato un intervento urgente di disgaggio di massi in via Ponte di Legno, sulla strada per Verzemma.

L’avvio dell’operazione è prevista oggi intorno alle ore 13.30. Per garantire la sicurezza durante le operazioni, è stata predisposta una regolazione del traffico con momenti di chiusura della strada.

Sarà presente sul posto una pattuglia della Polizia Locale per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti.

“Il disgaggio dei massi è una tecnica usata per la stabilizzazione in tempi rapidi di una parete rocciosa o, com’è in questo caso, di una scarpata soggetta a smottamenti. L’intervento è fondamentale per garantire la sicurezza dei residenti, un’operazione importante per evitare rischi alla comunità” ha sottolineato il sindaco Carlo Gandolfo.