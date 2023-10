Rapina una donna sul bus a Genova, arrestato grazie alle telecamere installate a bordo

Genova. È stato incolpato grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere posizionate sul bus dove aveva strappato una catenina dal collo di una donna: il rapinatore, un extracomunitario senza fissa dimora e con numerosi precedenti per furto e scippo, era ricercato dalle forze dell’ordine.

L’uomo è stato riconosciuto dagli agenti della polizia locale nell’ambito di una più ampia attività di indagine diretta al contrasto di rapine nel centro città.

In casa sua sono stati ritrovati gli indumenti che aveva indossato durante il precedente scippo, come provato dalle telecamere di sorveglianza.

In ragione delle evidenze di reato e in accordo con la Procura della Repubblica di Genova, è stato disposto il fermo. Il rapinatore è stato portato in carcere a Marassi, fatta salva la presunzione di non colpevolezza.